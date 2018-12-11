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Функция ЭКГ в Apple Watch впервые помогла спасти жизнь

11.12.2018,  
13:55
Текст:  Владимир Болотин
Стало известно о первом случае, когда новая возможность Apple Watch Series 4 спасла жизнь. Об этом сообщает Appleinsider.com.
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Функция ЭКГ выявила проблему с сердцем у одного из пользователей сервиса Reddit, и гаджет посоветовал обратиться к врачу.

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Началось все с банального теста - новоиспеченный владелец гаджета, живущий в США, решил проверить работу новой функции. Результат оказался пугающим - на кардиограмме присутствовала аритмия, и он решил перепроверить данные еще раз. Но и все последующие тесты показывали одно и то же. В больнице диагностировали фибрилляцию предсердий, то есть аритмию.

Кардиолог посоветовал мужчине "купить акции Apple, потому что, возможно, часы спасли уму жизнь". Сейчас счастливый покупатель часов проходит курс лечения.

Напомним, новое поколение Apple Watch было представлено в сентябре 2018 года. Функция ЭКГ стала доступна на устройствах с 6 декабря с обновлением watchOS 5.1.2 - правда, пока только в США.

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