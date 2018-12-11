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11.12.2018 20:42
Рубрика: Спорт

Четверть века в смокинге

Роман Зобнин - "Джентльмен года"
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск №7742 (279)
Мало кого удивит эта новость. А кого еще, если не спартаковца Романа Зобнина. Кроме мастерства полузащитник футбольного "Спартака" проявляет на поле благородство. Всегда играет в духе Фэйр Плей - честной игры. Уважительно относится к соперникам и судьям. Умеет находить общий язык с требовательными болельщиками и порой капризными журналистами.
Роман Зобнин благороден на поле и элегантен вне футбола. Фото: РИА Новости Роман Зобнин благороден на поле и элегантен вне футбола. Фото: РИА Новости
Роман Зобнин благороден на поле и элегантен вне футбола. Фото: РИА Новости

То есть отвечает всем критериям, которые были выработаны четверть века назад журналистами "Комсомолки". Многие призы, казавшиеся гранитно-незыблемыми, канули в небытие. А этот, победитель которого получает в подарок смокинг с бабочкой, прорвался, остался и каждый раз радует исключительно приятной церемонией награждения, когда лауреат после провозглашения джентльменом появляется в радующем глаз наряде.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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А ведь были опасения, что жизнь приза недолговечна. 25 лет назад смокинг был для многих экзотичной новинкой, пожаловавшей в Россию откуда-то из более для него привычных Монте-Карло и Парижа с Лондоном. Сегодня это уже не экстравагантность, скорее относительно привычная форма одежды, которой нас, кое-что за четверть века повидавших, не удивить.

Ведь дело не только в красивой форме, но и во внутреннем содержании. Если коротко, то оно формулируется просто: несмотря ни на какие футбольные потрясения, в игре - и не только - главным действующим лицам матча надо вести себя достойно.

Этим отличался и Федор Черенков - первый футболист, примеривший в 1994-м вместе с Омари Тетрадзе черный смокинг. Он проложил ровную дорожку, по которой последовали его сотоварищи. Среди них дважды лауреат Андрей Тихонов, Игорь Акинфеев, Дмитрий Булыкин, Сергей Семак, единственный иностранный лауреат бразилец Халк...

К призу "Джентльмен года" добивалась щедрая горсть и других наград рангом чуть пониже. Среди них есть и почетнейший приз имени Льва Ивановича Филатова - гуру футбольной журналистики, вручаемый тем, кто о футболе пишет. В этом году его лауреат, точнее лауреаты, несколько необычен. Награду добыли знаменитый тренер "Спартака" Олег Романцев и репортер Денис Целых за книгу "Олег Романцев. Правда обо мне и "Спартаке".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"
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