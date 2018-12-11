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"Галс-Девелопмент", "Дон-Строй Инвест" и "Фодд" подписали соглашение о стратегическом партнерстве с Фондом "Сколково"

ПАО "Галс-Девелопмент", АО "Дон-Строй Инвест", ЗАО "Фодд" подписали соглашение о стратегическом партнерстве с Фондом "Сколково" с целью поиска новых технологических решений в строительстве и улучшения качества возводимой недвижимости.

Стратегическое сотрудничество компаний "Галс-Девелопмент", "Дон-Строй Инвест" и "Фодд" совместно с Фондом "Сколково" - это первый масштабный проект на российском строительном рынке по поиску, адаптации и внедрению современных технологий и инновационных разработок, который поможет вывести существующие стандарты отрасли на новый уровень. В планах трёх лидеров девелоперского рынка России запуск совместного акселератора технологических стартапов при участии Фонда "Сколково".

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Компании - участники соглашения ставят перед собой задачи по поиску, отбору и внедрению перспективных разработок в строительстве и эксплуатации недвижимости. Для реализации данных задач стороны планируют запустить корпоративную акселерационную программу "Технологии для эффективного строительства и повышения качества жизни", адресованную независимым стартапам и разработчикам инновационных технологий. Цель программы - поиск готовых к пилотному внедрению технологических стартапов. Благодаря участию в акселерационной программе стартапы получат возможность усовершенствовать свои технологии и адаптировать их под задачи индустриальных партнёров. Старт акселерационной программы состоится на пресс-конференции, которая пройдет в МИА "Россия сегодня" 19 декабря.

Сергей КАЛИНИН, президент ПАО "Галс-Девелопмент":

"В следующем году "Галс-Девелопмент" отмечает 25-летие на российском рынке недвижимости и мы по праву гордимся своими проектами, которые формируют новый градостроительный облик Москвы. В настоящее время наша компания сосредоточена на поиске инновационных разработок, которые позволят вывести качество объектов на новый уровень. Мы видим свою миссию в том, чтобы стать лидирующей инновационной компанией, и нацелены на работу с динамично развивающимися технологическими проектами для повышения экономической эффективности строительства и улучшения качества жизни покупателей недвижимости".

Алена ДЕРЯБИНА, генеральный директор АО "Дон-Строй Инвест":

"Девелопмент - одна из самых консервативных отраслей. При этом рынок остро нуждается в поиске инновационных технологий, который могли бы сделать процесс строительства, а также сам продукт более технологичным и качественным. В любой отрасли всегда есть место новаторам, которые, развиваясь сами, двигают вперед и всю отрасль. Донстрой всегда был лидером в этом направлении. Еще в 2016 году мы заключили соглашение об эксклюзивном доступе к инновационным разработкам более чем с 120 компаниями-лидерами мирового и российского рынка строительных материалов и инженерного оборудования. Это дало нам возможность не только первыми узнавать о разработках производителей, но и внедрять их в свои строящиеся и перспективные проекты. Акселерационная программа с коллегами по рынку в партнерстве с Фондом "Сколково", безусловно, придаст политике компании мощный синергетический эффект и станет следующим шагом на пути к созданию инновационного продукта. В том стремительно меняющемся мире высоких технологий, в котором мы живем, работать в этом направлении - единственный шанс быть компанией, задающей тренды для развития всей отрасли".

Олег МОРОЗ, президент ЗАО "Фодд":

"Наша компания хорошо известна на строительном рынке Москвы высоким качеством своей работы и особым вниманием к организации строительных площадок. Специалисты "Фодд" каждый день решают самые сложные задачи, связанные со строительством в условиях мегаполиса. Однако новые требования к девелоперским проектам, необходимость повысить привлекательность продукта для конечных пользователей, законодательные изменения бросают строителям новые вызовы. Совместная акселерационная программа с ведущими игроками девелоперского рынка АО "Дон-Строй Инвест" и ПАО "Галс-Девелопмент" придаст нашей деятельности новый импульс за счет привлечения новаторских строительных технологий и инновационных решений в управлении проектами. Благодаря этой совместной работе мы надеемся вывести строительный рынок Москвы на качественно новый уровень".

Олег Дубнов, вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково":

"Партнерство компаний-лидеров в девелопменте и строительстве с Фондом "Сколково", предоставляет компаниям, готовым предложить инновационные разработки для данной отрасли, уникальный ресурс для развития. Лучшие стартапы получат доступ к огромному рынку, их технологии будут доработаны при непосредственном участии первых лиц компаний-партнеров, ведущих отраслевых экспертов и специалистов Фонда "Сколково", обладающих огромным опытом в развитии технологических стартапов. Поиск стартапов для участия в программе будет проходить по всей стране, в технопарках, университетах, на открытом рынке; независимые профильные эксперты обеспечат отбор лучших проектов. С победителями отбора будет проведена трехмесячная акселерационная программа для доработки их технологий и обеспечения максимальной эффективности от их дальнейшего внедрения на реальных объектах".

 

Предоставлен пресс-службой ПАО "Галс-Девелопмент"

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