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11.12.2018 05:30
Рубрика: Экономика

Где в России больше всего должников по ЖКХ

Текст: Ольга Игнатова
Меньше всего семей, испытывающих трудности с платежами по услугам ЖКХ, в Приморском крае, в Ивановской, Липецкой, Тверской областях, в Севастополе и Камчатском крае. Здесь доля семей, имеющих проблемы с оплатой ЖКХ, менее одного процента.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Такую статистику, основываясь на данных Росстата, специально для "Российской газеты", подготовил проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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И наоборот, продолжает ученый, довольно серьезные проблемы по внесению обязательных платежей у жителей южных регионов. Так, о больших проблемах с нехваткой средств для оплаты услуг ЖКХ заявили 33,8 процента жителей Ставропольского края, 28,5 процента жителей Кабардино-Балкарии. Жаловались на проблемы четверть опрошенных в Чувашской республике, примерно столько же - в Тыве. В Саратовской области не могут вовремя платить за коммуналку 22 процента опрошенных, в Астраханской области - 19,3 процента.

Наибольшие проблемы с оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства имеют многодетные семьи - таких 16,8 процента. Еще одна проблемная группа российского населения, имеющая сложности с оплатой услуг ЖКХ, как уточняет эксперт, это неполные семьи (таких 15,8 процента). Проблемы есть также у молодых семей (12,3 процента). Среди 20 процентов наименее состоятельных россиян, имеющих самые низкие реальные располагаемые доходы, доля семей, испытывающих проблемы с оплаты услуг ЖКХ, составляет 14,3 процента.

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Примерно так же выглядит социально-демографический профиль семей, имеющих проблемы с оплатой счетов за электроэнергию. Наибольшие проблемы имеют многодетные семьи, имеющие трех и более детей, неполные и молодые семьи. Среди наименее благополучных россиян, входящих в 20 процентов населения с самыми низкими доходами, трудности с оплатой электроэнергии имеют 10 процентов домохозяйств.

Анализируя эти данные, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов отметил, что общий уровень возмещения населением затрат на услуги ЖКХ составляет, по данным Росстата, 96 процентов. И это высокий показатель. Уровень же задолженности, как подчеркивает эксперт, зависит от многих факторов, таких как доходы, количество нетрудоспособных членов семьи, региональная тарифная политика, возможность регионального бюджета оказывать помощь.

"Многие регионы ради экономии бюджета сокращали субсидирование жилищно-коммунального хозяйства, что серьезно увеличило расходы местного населения по этой статье", - отмечает Сафонов.

Фото: Александр Астафьев / Пресс-служба правительства РФ / ТАСС
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Ну а если денег не хватает, начинают копиться долги. Эксперт также обращает внимание на тот факт, что в местностях, где отсутствует газ и централизованное водоснабжение, вывоз бытовых отходов и центральная канализация, расходы на ЖКХ меньше. Соответственно, там будет и должников меньше. Александр Сафонов подчеркивает, что система социальной помощи нуждается в перенастройке. И данная задача должна стоять в повестке дня федеральной власти. Ведь именно она формирует объем субсидий для регионов, имеющих дефицитные бюджеты. Также, добавляет эксперт, надо более четко строить политику оплаты труда бюджетников, чтобы индексация заработной платы учитывала рост нагрузки по ЖКХ - платежам.

"Следует также более четко определить методику помощи малообеспеченным и многодетным семьям, которая должна учитывать не только общий размер дохода на семью, но и структуру расходов. Поскольку многодетные семьи объективно вынуждены тратить на ЖКХ больше средств, и это сокращает порой возможности обеспечения правильного, здорового питания детей, покупки им одежды, обуви, книг, школьных принадлежностей", - добавляет Сафонов.

Экономика ЖКХ Правительство Росстат
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