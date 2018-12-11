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11.12.2018 14:38
Рубрика: Власть

Генпрокуратура сможет получать информацию о зарубежных счетах чиновников

Текст: Татьяна Замахина
Российским чиновникам запрещено иметь заграничные счета, однако проверить это не всегда удается. Теперь Генпрокуратура сможет получать соответствующую информацию - на это направлен законопроект, прошедший в Госдуме первое чтение.
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости

Органы следствия или Генпрокуратура в ряде случаев не могут получить напрямую от иностранных регуляторов информацию о зарубежных счетах и операциях чиновников. В антикоррупционном законопроекте Владимира Путина прописан механизм, который позволит правоохранителям получать такие сведения, как говорится, "обходным путем".

Фото: depositphotos.com
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Банк России вначале получит запрос от Генпрокуратуры. Затем ЦБ обратится к иностранному регулятору с запросом. После получения информации он проинформирует Генпрокуратуру о результатах рассмотрения.

Напомним, что запрет для чиновников введен в 2013 году. Им нельзя иметь счета и вклады в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами зарубежных компаний. Табу не распространяется на зарубежную недвижимость чиновников, однако устанавливается требование об обязательности ее декларирования и раскрытия финансовых источников приобретения.

Запрет касается лиц, которые по долгу службы принимают решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности страны. То есть, в частности, высокопоставленных чиновников, госслужащих, а также депутатов и сенаторов. Предполагается, что закон вступит в силу через полгода после его опубликования.

Власть Право Финансовое право Правительство Генпрокуратура Законодательная власть Госдума
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