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11.12.2018 20:59
Рубрика: Власть

Глава МИД Японии уклонился от ответа на вопросы о мирном договоре с РФ

Текст: Александр Ленин

Министр иностранных дел Японии Таро Коно четыре раза не стал отвечать на вопросы журналистов о мирном договоре с Россией. Представители японской прессы, в частности, попросили Коно прокомментировать высказывание главы МИД России Сергея Лаврова, который накануне заявил о необходимости признания Токио итогов Второй мировой войны для продолжения переговоров по мирному договору, передает телерадиокомпания NHK.

Премьер Японии настроен на переговоры по подписанию мирного договора

"Следующий вопрос, пожалуйста", - сказал глава японского внешнеполитического ведомства. Он повторил эту фразу еще три раза, реагируя на схожие вопросы со стороны японских СМИ.

Один из журналистов отметил, что такой ответ вряд ли является подходящим. Коно пояснил, что старается подготовить атмосферу для переговоров. Руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров 7 декабря на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Милане напомнил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Сингапуре договорились придать дополнительный импульс переговорам о заключении мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года.

"В этой декларации сказано, что мирный договор должен быть заключен прежде, чем начнется какой-либо разговор о чем бы то ни было. Заключение мирного договора означает ни много ни мало признание итогов Второй мировой войны", - отметил Лавров, которого цитирует ТАСС.

"Мы говорим нашим японским партнерам, что это является абсолютно непреложным первым шагом на всем нашем пути, связанным с мирным договором. Мы ожидаем, что такой шаг будет сделан, потому что иначе ничто другое нельзя будет обсуждать", - резюмировал тогда российский министр.

Глава МИД Японии встретится с Лавровым для обсуждения мирного договора

Некоторую озабоченность в Токио вызвали и слова вице-премьера РФ, полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Он, в частности, подчеркнул, что Москва и Токио не обсуждают передачу Курильских островов.

"Что касается теоретически обсуждаемых слухов о том, что будет дальше с Курилами, могу вам сказать, что я по долгу службы участвую в целом ряде переговоров Владимира Владимировича Путина с Синдзо Абэ. Никакая проблема передачи островов там ни разу не обсуждалась. Обсуждались вопросы, связанные с совместной экономической деятельностью", - заявил полпред.

Некоторые японские эксперты полагают, что официальный Токио в последнее время демонстрирует деликатный подход к вопросу территориальных разногласий и заключения мирного договора с РФ. Этом может быть связано с ожиданиями премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который рассчитывает в ближайшие несколько лет форсировать переговорный процесс, выйти на решение проблемы принадлежности островов и подписать мирный договор с Москвой.

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