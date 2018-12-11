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11.12.2018 17:08
Рубрика: Власть

Госдума может принять закон о репостах 19 декабря

Текст: Татьяна Замахина

Законопроекты президента РФ о частичной декриминализации статьи УК РФ об экстремизме могут быть приняты во втором чтении 18 декабря, а в третьем чтении - 19 декабря. Принять их в основном чтении рекомендовал Госдуме комитет по госстроительству и законодательству.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Львиную долю уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете. Общественный резонанс вызвали дела, заведенные по поводу так называемых репостов и лайков.

Однако не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности по статье 282 является обоснованным, говорится в пояснительной записке.

Фото: Depositphotos.com
Как изменятся наказания для пользователей интернета

Согласно изменениям, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон. Однако есть условие - деяние не должно представлять серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Как рассказал глава комитета Павел Крашенинников, комитет одобрил ряд поправок ко второму чтению.

В частности, предлагается установить годичный срок давности привлечения к административной ответственности за рассматриваемые правонарушения. В настоящее время установлен срок в три месяца.

- Это обусловлено необходимостью проведения надлежащего административного расследования и других процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, - пояснил парламентарий.

В том числе это касается проведения экспертизы материалов на наличие экстремистских признаков.

Если лицо в течение года после привлечения к административной ответственности совершит аналогичное деяние повторно, то последует уже уголовная ответственность, напомнил глава комитета. Максимальное наказание - лишение свободы на пять лет.

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