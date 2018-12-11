Госдума определила порядок бесплатной рыбалки

Первое чтение законопроект кабмина прошел еще в декабре 2013 года, вызвав немало споров. Еще бы, ведь документ затрагивает интересы более 20 млн рыбаков-любителей. Особенно активные дискуссии велись по поводу предложений по введению так называемых именных разрешений на любительскую рыбалку.

- Мы пришли к соглашению со всеми заинтересованными ведомствами, что нельзя вводить именные разрешения, - заявил журналистам глава профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Он пояснил, что такие разрешения - "это все-таки документ, за который нужно платить деньги", а данный подход противоречил бы принципу бесплатности ловли рыбы в личных целях.

- Рыбалка у нас, действительно, должна быть по-настоящему бесплатной и свободной, - подчеркнул глава комитета.

Конечно, будут ограничения для рыбаков на участках, отданных государством под товарную аквакультуру, в национальных парках и тому подобных местах.

Еще одна ключевая норма законопроекта касается рыбопромысловых участков, которые были выделены под любительское рыболовство. По поводу них было немало нареканий со стороны населения: рыбаки жаловались на то, что такие участки не дают возможность свободно рыбачить. А именно - до 80 процентов водоемов в некоторых регионах были закрыты для любителей. Так что законопроект упраздняет рыбопромысловые участки с 31 декабря 2020 года.

Они сохраняются только для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока - это касается ценных видов рыб. Перечень участков, где водится такая рыба, будет утверждаться правительством.

Среди других нововведений - полностью запрещается оборот жаберных сетей, за исключением тех районов Сибири и Дальнего Востока, Севера, где рыбалка сетями является традиционным видом. Сети подлежат учету. Кроме того, вводится запрет на подводную охоту с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы.

Законопроект также вводит понятие "суточной нормы" вылова. "Эта мера будет важна для сохранения рыбы в водоемах средней полосы, особенно вблизи больших городов, где нагрузка на водоемы повышенная", - заявил Николаев.