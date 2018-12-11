Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до 11280 рублей

С первого января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 11280 рублей в месяц. Такой законопроект в третьем чтении сегодня рассмотрит Госдума.

Повышение МРОТ по отношению к установленному с первого мая 2018 года - 11163 рубля в месяц - составит 117 рублей. Таким образом он сравняется с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения в России за второй квартал 2018 года.

Повышение зарплаты затронет около 3,7 миллиона работников, уточняется в пояснительной записке.

МРОТ устанавливается на федеральном и региональном уровнях. От его величины зависит расчет оплаты труда, размер большинства социальных пособий и выплат, в том числе больничных, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет.