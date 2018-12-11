Новости

В Китае достроили уникальный железнодорожный мост-станцию 01:15
Высокопоставленные чиновники КНДР попали под санкции США 00:39
В Москве автобус попал в массовое ДТП 00:11
Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе и Сирию 10.12.2018
Аппарат "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство 10.12.2018
Неизвестные подожгли храм УПЦ МП в Киевской области 10.12.2018
Правительство отменило госрегулирование цен на сжиженный газ "Газпрома" 10.12.2018
Песков рассказал о графике российско-японских контактов 10.12.2018
МИД: Москву не устроит частичное восстановление полномочий делегации РФ в ПАСЕ 10.12.2018
Военные раскрыли подробности перелета ракетоносцев Ту-160 в Америку 10.12.2018
В Кремле уличили Киев в неуважении к украинцам 10.12.2018
Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока 10.12.2018
Вице-премьер Италии выступил против антироссийских санкций 10.12.2018
Почему Мэй отложила голосование по Brexit "на завтра" 10.12.2018
Стали известны даты возвращения туристов "Жемчужной реки" в Россию 10.12.2018
В Перми во время матча умер хоккеист 10.12.2018
Песков рассказал о важности сказок 10.12.2018
В Роструде разъяснили, обязан ли работодатель выплачивать премии 10.12.2018
Сыгравший комиссара Катани актер стал угрозой безопасности Украины 10.12.2018
В Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Минобороны РФ 10.12.2018
На Украине с нового года вырастут тарифы на теплоснабжение 10.12.2018
Турция назвала саудовского генконсула причастным к убийству Хашкаджи 10.12.2018
Аэропорт Мумбаи поставил новый рекорд по принятым и отправленным рейсам 10.12.2018
СМИ: Актер Михаил Ефремов устроил скандал в московской клинике 10.12.2018
Депутаты предложили установить время общения детей и родителей 10.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
11.12.2018 00:19
Рубрика: Спорт

Разозлили "ястребов"

"Авангард" выиграл важный матч в Магнитогорске
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7741 (278)
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялись несколько интереснейших матчей. Одним из главных событий дня стал поединок в Магнитогорске, где "Металлург" принимал "Авангард".

Соперники в этом сезоне встречались уже трижды, и во всех этих поединках "ястребы" не смогли набрать ни одного очка. Это не мешает омичам лидировать в дивизионе Чернышева, попутно занимая вторую строчку в таблице Восточной конференции. Но на "Магнитку" команда теперь настраивается особо. Неудачную статистику отметил и главный тренер "Авангарда" Боб Хартли, назвавший прошедшую встречу "матчем гордости".

ЦСКА победил "Спартак", выиграв 15-й матч в КХЛ подряд

Канадскому специалисту и его игрокам действительно есть чем гордиться. "Металлург" во втором периоде быстро забросил две шайбы - сначала отличился Матушкин, а затем голом в большинстве отметился капитан "сталеваров" и лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин. Однако еще до перерыва гости успели отыграться. Сначала поздравления принимал Тальбо, а за 11 секунд до сирены точный бросок нанес Вилле Покка. Именно этот гол Боб Хартли в блиц-интервью КХЛ-ТВ после матча назвал ключевым моментом встречи. В начале третьего периода поймавший кураж "Авангард" вышел вперед стараниями Кирилла Петрова и удержал этот счет до конца - 3:2.

Впрочем, приблизиться к лидеру Востока "ястребы" благодаря этому успеху все равно не смогли. В параллельной встрече лучшая команда конференции и открытие нынешнего сезона "Автомобилист" сражалась с московским "Спартаком". Эти команды также проводили между собой уже четвертый матч за сезон. И у них баланс сил был не такой очевидный - последний матч остался как раз за "красно-белыми", а ранее уральцы выиграли лишь в дополнительное время. Но в этот вечер сомнений в победителе не было. Воспрянувший после возвращения в строй основного вратаря Якуба Коваржа праздновал четвертый выигрыш подряд - 4:1.

Также хабаровский "Амур" обыграл дома "Барыс" - 2:1. Остальные матчи завершились после подписания этого номера "РГ" в печать.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле уличили Киев в неуважении к украинцам
В Роструде разъяснили, обязан ли работодатель выплачивать премии
Почему Мэй отложила голосование по Brexit "на завтра"
В МЭР рассказали о сроках вывоза российских туристов из Китая
В России запретили продавать спиртосодержащие жидкости дешевле водки