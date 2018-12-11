В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялись несколько интереснейших матчей. Одним из главных событий дня стал поединок в Магнитогорске, где "Металлург" принимал "Авангард".

Соперники в этом сезоне встречались уже трижды, и во всех этих поединках "ястребы" не смогли набрать ни одного очка. Это не мешает омичам лидировать в дивизионе Чернышева, попутно занимая вторую строчку в таблице Восточной конференции. Но на "Магнитку" команда теперь настраивается особо. Неудачную статистику отметил и главный тренер "Авангарда" Боб Хартли, назвавший прошедшую встречу "матчем гордости".

Канадскому специалисту и его игрокам действительно есть чем гордиться. "Металлург" во втором периоде быстро забросил две шайбы - сначала отличился Матушкин, а затем голом в большинстве отметился капитан "сталеваров" и лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин. Однако еще до перерыва гости успели отыграться. Сначала поздравления принимал Тальбо, а за 11 секунд до сирены точный бросок нанес Вилле Покка. Именно этот гол Боб Хартли в блиц-интервью КХЛ-ТВ после матча назвал ключевым моментом встречи. В начале третьего периода поймавший кураж "Авангард" вышел вперед стараниями Кирилла Петрова и удержал этот счет до конца - 3:2.

Впрочем, приблизиться к лидеру Востока "ястребы" благодаря этому успеху все равно не смогли. В параллельной встрече лучшая команда конференции и открытие нынешнего сезона "Автомобилист" сражалась с московским "Спартаком". Эти команды также проводили между собой уже четвертый матч за сезон. И у них баланс сил был не такой очевидный - последний матч остался как раз за "красно-белыми", а ранее уральцы выиграли лишь в дополнительное время. Но в этот вечер сомнений в победителе не было. Воспрянувший после возвращения в строй основного вратаря Якуба Коваржа праздновал четвертый выигрыш подряд - 4:1.

Также хабаровский "Амур" обыграл дома "Барыс" - 2:1. Остальные матчи завершились после подписания этого номера "РГ" в печать.