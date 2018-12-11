Российская экономика очень чувствительна к тому, что творится за ее пределами. Как в детском саду: один подхватит инфекцию, и уже она идет гулять по всей группе.

В этом году кто только кого не заражал в финансах. Турция Россию или наоборот? Аргентина - нас? Или мы послали мощные флюиды падения нацвалюты в Латинскую Америку? Этого точно никто не скажет, но ясно одно - по развивающимся рынкам (Россия - именно такая) весь 2018 год гуляли финансовые инфекции. И 2019 год может быть таким со вспышками высокой температуры в потоках капиталов, курсах валют и инфляции.

В странах, не входящих в "золотой миллиард", кризисы бывают один-два раза в 10-15 лет. Это давно доказано. Исключений немного. "Горячие деньги" гуляют по Азии, по Латинской Америке, по постсоветскому пространству, то повергая одних в прах, то вознося других к мыльным пузырям. Они никому не прощают малейших ошибок в экономической и финансовой политике.

Что же случилось в этом году? Два финансовых кризиса - в Аргентине и Турции. Крупные падения рубля, бразильского реала, турецкой лиры, аргентинского песо, индийской рупии, других валют развивающихся рынков. Все вместе, почти одновременно с января по сентябрь 2018 года. Рубль упал на 20 процентов, реал - на 34, аргентинский песо - более чем в два раза. Лира в Турции "грохнулась" на 80 процентов, южноафриканский ранд - на 30. В Индии рупия ослабела к доллару почти на 20 процентов.

Какое же это было незабываемое грозное зрелище - одновременный водопад из валют развивающихся рынков, с двумя водоворотами внутри - в Аргентине и Турции! Курсы всех этих валют чуть приподнялись к концу 2018 года, но сделанного не исправишь - массовая девальвация. А причина? Только пальчиком пошевели! За это время доллар усилился к евро примерно на 9 процентов. Как на качелях. Чем доллар сильнее к евро, тем больше он давит на валюты развивающихся рынков. А что было причинами укрепления доллара? Рост ставки Федеральной резервной системы с 1,25-1,5 процента в декабре 2017 года до 2,0-2,25 в сентябре 2018 года. Прекрасное самочувствие экономики США, растущей со скоростью до 3 процентов реального ВВП в год. Все как всегда. Капиталы уходят туда, где ставки выше, скорости больше, а риски меньше. Больше спрос на доллар, меньше на другие валюты. Малейшие движения в США, как в ядре глобальных финансов, воздействуют на развивающиеся рынки с кратным рычагом. И на Россию тоже.

Весь 2018 год по миру гуляли финансовые инфекции. Рубль упал на 20%, лира грохнулась на 80%

Что же будет в 2019 году? Рынки ждут, что ФРС может и дальше повышать ставку. Снова будет усиливаться доллар? Снова давить вниз цены на нефть, газ, металлы, на финансы развивающихся стран? Никто не скажет определенно, будет так или нет. Жизнь слишком сложна. Но все уверены, что впереди не штиль, не розовый восход, а штормовая погода в мировых финансах. Нет спокойствия, слишком много слабых, и их легко опрокинуть.

А нам-то что? Но мы и сами не сильны. 1998, 2008, 2014-2016 годы - все это истории о наших кризисах. И еще - финансовые инфекции. Любой кризис, любые финансовые возмущения в Латинской Америке или же в Евразии со скоростью интернет-коммуникаций передаются на российский финансовый рынок. Влияют на курс рубля, процент, цены, акции, проблемные кредиты, плохие банки - а дальше на производство и наши карманы.

Есть ли финансовые риски Турции для России? Конечно. Эта страна постоянно подвержена кризисам. Финансовые кризисы в 1994, 2001, 2008, 2018 годах. А что сегодня? Многие годы у Турции дефицит текущего счета платежного баланса. Это значит, что импорт товаров и услуг постоянно, годами превышает их экспорт. Значит, страна живет в долг, должна привлекать иностранные капиталы. Инфляция выше 15 процентов, доходность финансовых активов - 20. Очень высок внешний долг. Замечательная среда для "горячих денег" и валютных потрясений.

Рынки часто считают, что Россия и Турция - похожи. Обе в прошлом - империи. И та, и другая находятся в поисках цивилизационной идентичности, в вечной любви - вражде с ядром континентальной Европы. Интенсивность связей между нашими странами высока. Это значит, что, когда трейдер видит на экранах, как "падает" Турция, он ждет, что то же самое случится на финансовом рынке России. И что он делает? Автоматически начинает сбрасывать российские финансовые активы, играет на их понижение, против рубля.

Связка "Турция - Россия" возникла на рынках недавно. А вот совместному движению валют и финансовых рынков России и Бразилии и в целом Латинской Америки пошел уже третий десяток лет. Нас упорно, годами крупнейшие инвесторы считают скроенными по латиноамериканскому образцу. Россия как северная Бразилия, и наоборот. Значит, финансовый кризис в Аргентине 2018 года не мог пройти для нас бесследно. Так и было. А что такое Аргентина? Это - череда кризисов в 1989, 1998-2002, 2018 годах. Падение производства, инфляция выше 30 процентов. Ставки - выше 60 процентов. Все тот же многолетний дефицит текущего счета платежного баланса и высокая зависимость от притока - оттока иностранных капиталов. Крайняя чувствительность к "горячим деньгам" и к тому, что делают иностранные инвесторы. Как результат - крайняя хрупкость, приверженность финансовым штормам.

Что же в 2019-м? Все уверены: впереди не штиль, не розовый восход, а штормовая погода в финансах мира

Таких "слабых мест" в глобальных финансах немало. Что же впереди в 2019 году? С вероятностью 70-80 процентов - высокие колебания во всех внешних факторах, влияющих на российскую экономику и финансы. "Трясучки" будет много - доллар, цены на сырье, рынки акций, проблемные долги, развивающиеся рынки, финансовые инфекции.

А как себя обезопасить? Есть только один способ - быстро, с опережением других расти в реальной экономике и финансах. Резервов на все внешние воздействия, бросающие то в жар, то в холод, не напасешься. Нам просто нельзя быть мелкими во всем, кроме сырья - разнесут. Растащат, закормят санкциями, если не будем расти с темпами хотя бы 4-5 процентов в год. Расти!