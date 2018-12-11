Япония прекратила поиски в районе столкновения военных самолетов США

Япония приняла решение прекратить поисковую операцию в районе столкновения американского истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130, произошедшего шестого декабря у берегов острова Сикоку.

Об этом сообщило министерство обороны Японии, пишет ТАСС. С японской стороны в поисках были задействованы более 30 самолетов и вертолетов, а также 11 кораблей и катеров.

Оба самолета были приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути. ЧП произошло во время дозаправки. На борту крылатых машин в момент столкновения находились семь человек. Двух членов экипажа удалось обнаружить сразу. Позднее один из них скончался.