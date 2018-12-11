Несмотря на то что Илье всего 23 года, и в клубе, и в сборной он уже один из самых опытных. И спрос с него особый. О том, как с этим справляться, и о многом другом Сорокин рассказал в эксклюзивном интервью "Российской газете".
Когда какая-нибудь команда выдает затяжную победную серию наподобие той, что у ЦСКА (18 матчей без поражений. - Прим. "РГ"), неизменно возникает вопрос: не давит ли она на игроков?
Илья Сорокин: Смотря как к этому относиться. У нас все ребята с головой на месте. Поэтому подобные серии придают только уверенности как команде в целом, так и каждому по отдельности.
ЦСКА в нынешнем сезоне сильно изменился?
Илья Сорокин: Не думаю, что прямо изменился. В принципе, та же система, те же требования. Чуть поменялся подбор игроков. А так все то же самое.
А что произошло по ходу регулярного чемпионата? Ведь на старте ЦСКА выглядел не очень уверенно, а потом покатил как танк...
Илья Сорокин: Пришли новые ребята, потребовалось время, чтобы сыграться. Мы до сих пор сыгрываемся. Поэтому сейчас любые итоги будут промежуточными. Все прояснится весной.
Раньше казалось, что СКА и ЦСКА - два безусловных фаворита Лиги. Теперь вроде бы не все так однозначно. А как это видится изнутри?
Илья Сорокин: Много хороших команд в Лиге. Чем больше их будет в КХЛ, тем будет интереснее.
Чем вообще объяснить, что внезапно сразу несколько команд оказались примерно на одинаково высоком уровне: "Ак Барс", "Авангард", "Магнитка", "Автомобилист"…
Илья Сорокин: "Ак Барс" всегда на уровне, как и другие команды, которые вы перечислили. "Автомобилист" провел хорошую селекцию, плюс у них новый тренер. Так что все закономерно.
Ты в ЦСКА в свои 23 года уже практически ветеран. Каково им быть в столь юном возрасте?
Илья Сорокин: Ветеран - это обидно даже как-то немножко (смеется). Да что тут сказать. Да, сыграв такое количество матчей, получаешь гигантский опыт. Но дело в том, что его нужно постоянно конвертировать в происходящее на льду. Иначе все напрасно.
Звездную болезнь переносить не приходилось?
Илья Сорокин: Если даже было когда-то, такую штуку тут очень быстро сбивают.
В сборной новый главный тренер, Илья Воробьев. Вы и раньше с ним работали, когда он был ассистентом Знарка, но теперь человек - в новом статусе. Что-то поменялось в команде?
Илья Сорокин: Есть изменения. Но в то же время присутствуют и схожие детали. Если в целом, я бы не сказал, что что-то кардинально поменялось. Правда, мне сложно говорить про игровую систему, у меня амплуа все-таки более эгоистичное, нацеленное на свою работу.
В мае тренер вратарей сборной Рашид Давыдов позволил себе довольно острую публичную критику в твой адрес. Мол, и Шестеркину ты в технике уступаешь, и "ежедневной работы" тебе не хватает. Как отнесся к этим словам, понял вообще, о чем речь?
Илья Сорокин: Да, я к критике отношусь нормально. Если перефразировать известное выражение, хулу и похвалу приемлю одинаково. Тем более если речь идет о таком авторитетном, заслуживающим уважение человеке, как Рашид Давыдов. Я это принял, мы сделали с Сергеем Ивановичем Наумовым определенные выводы, коррективы и работаем дальше. Такая критика, если правильно к ней отнестись, только в помощь.
На Олимпиаде вы с Игорем Шестеркиным из СКА были за спиной у Кошечкина, поскольку, как декларировалось, вам не хватает психологической устойчивости и стабильности. Сам как считаешь, сильно прибавил за последние годы в этих компонентах?
Илья Сорокин: Процесс идет. Я постоянно работаю над этим. Нельзя сказать, что вот сейчас дело обстоит так-то и так-то. Это долгий процесс, итоги которого, возможно, стоит подводить уже лет в сорок. Что получилось, а что нет. Сейчас об этом даже как-то не думаю.
Психологические книжки читаешь?
Илья Сорокин: В последнее время - нет. Больше романы, биографии.
Чью прочитал последней?
Илья Сорокин: Майка Тайсона. Интересно.
Что-то почерпнул для себя?
Илья Сорокин: Я просто читаю. Узнаю для себя человека как личность.
Олимпиаду вообще часто вспоминаешь?
Илья Сорокин: Вообще не вспоминаю.
То есть не такое уж это яркое событие в твоей жизни?
Илья Сорокин: Почему же, яркое. Далеко не у каждого такое происходит. Но, если жить вчерашним днем, ничего хорошего не выйдет.
Сколько ты играешь, тебя постоянно сравнивают с Шестеркиным. Вам это не мешает?
Илья Сорокин: Любая конкуренция только подстегивает. Это идет в плюс и мне, и ему.
То, что вы практически ровесники, помогает вам в общении?
Илья Сорокин: Мы с ним общаемся, дружим, отдых вместе проводим, вместе на сборы ездим. Похожие взгляды не только на хоккей, но и на жизнь.
Ты недавно перебил "сухую" серию Шестеркина...
Илья Сорокин: Не, я ее не перебил, я проверял. Приблизился, но не перебил.
Вообще подкалываете друг друга на такие темы?
Илья Сорокин: В хоккейном плане никаких шуток. На льду мы каждый сам за себя, а в жизни - друг за друга.
Кстати, ты и в сборной на минувшем Кубке Карьяла был одним из самых опытных. За советом к тебе не подходили?
Илья Сорокин: Да не, ну бросьте, какие советы (смущенно улыбается).
Очень скоро тебе наверняка предстоит сыграть на футбольном стадионе в Питере, где сначала встретятся сборные России и Финляндии, а потом ЦСКА со СКА…
Илья Сорокин: Очень жду этих игр. Ни разу не было в жизни такой практики. Хотя ЦСКА пару лет назад играл в Твери. Ребята, которые туда ездили, говорят, что было очень классно. Жалко только зрители не пришли. Надеюсь, тут будет все по-другому. Все-таки принципиальный матч СКА - ЦСКА, и сборная опять же играть будет.
Уже бывал на этом стадионе?
Илья Сорокин: Не, ни разу. Я бы, кстати, с радостью сыграл бы такой матч и на армейской арене в Москве. Правда, не в курсе, насколько это возможно с технической точки зрения. На Крестовском, насколько я знаю, поле убирается.
В НХЛ блещут Василевский, Бобровский… Не хочется повторить их путь?
Илья Сорокин: У каждого свой путь. А вообще обзоры НХЛ смотрю, причем слежу не только за нашими, но и за иностранными вратарями. Мы в раздевалке часто энхаэловские обзоры смотрим.
За "Айлендерс" следишь?
Илья Сорокин: Смотрю, как они играют. Я много за кем слежу.
Два года назад ты не стал подписывать с этой командой контракт…
Илья Сорокин: То вопрос давно минувших дней. На данном этапе жизни счастлив играть за ЦСКА.