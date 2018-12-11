Выбирая состав на домашний Кубка Первого канала, тренерский штаб сборной России по традиции обошелся без экспериментов. А это значит, что во вратарской бригаде снова нашлось место одному из лучших голкиперов Континентальной хоккейной лиги Илье Сорокину, ныне выступающему за московский ЦСКА.

Несмотря на то что Илье всего 23 года, и в клубе, и в сборной он уже один из самых опытных. И спрос с него особый. О том, как с этим справляться, и о многом другом Сорокин рассказал в эксклюзивном интервью "Российской газете".

Когда какая-нибудь команда выдает затяжную победную серию наподобие той, что у ЦСКА (18 матчей без поражений. - Прим. "РГ"), неизменно возникает вопрос: не давит ли она на игроков?



Илья Сорокин: Смотря как к этому относиться. У нас все ребята с головой на месте. Поэтому подобные серии придают только уверенности как команде в целом, так и каждому по отдельности.

ЦСКА в нынешнем сезоне сильно изменился?



Илья Сорокин: Не думаю, что прямо изменился. В принципе, та же система, те же требования. Чуть поменялся подбор игроков. А так все то же самое.

А что произошло по ходу регулярного чемпионата? Ведь на старте ЦСКА выглядел не очень уверенно, а потом покатил как танк...



Илья Сорокин: Пришли новые ребята, потребовалось время, чтобы сыграться. Мы до сих пор сыгрываемся. Поэтому сейчас любые итоги будут промежуточными. Все прояснится весной.

Раньше казалось, что СКА и ЦСКА - два безусловных фаворита Лиги. Теперь вроде бы не все так однозначно. А как это видится изнутри?



Илья Сорокин: Много хороших команд в Лиге. Чем больше их будет в КХЛ, тем будет интереснее.

Чем вообще объяснить, что внезапно сразу несколько команд оказались примерно на одинаково высоком уровне: "Ак Барс", "Авангард", "Магнитка", "Автомобилист"…



Илья Сорокин: "Ак Барс" всегда на уровне, как и другие команды, которые вы перечислили. "Автомобилист" провел хорошую селекцию, плюс у них новый тренер. Так что все закономерно.

Ты в ЦСКА в свои 23 года уже практически ветеран. Каково им быть в столь юном возрасте?



Илья Сорокин: Ветеран - это обидно даже как-то немножко (смеется). Да что тут сказать. Да, сыграв такое количество матчей, получаешь гигантский опыт. Но дело в том, что его нужно постоянно конвертировать в происходящее на льду. Иначе все напрасно.

Звездную болезнь переносить не приходилось?



Илья Сорокин: Если даже было когда-то, такую штуку тут очень быстро сбивают.

В сборной новый главный тренер, Илья Воробьев. Вы и раньше с ним работали, когда он был ассистентом Знарка, но теперь человек - в новом статусе. Что-то поменялось в команде?



Илья Сорокин: Есть изменения. Но в то же время присутствуют и схожие детали. Если в целом, я бы не сказал, что что-то кардинально поменялось. Правда, мне сложно говорить про игровую систему, у меня амплуа все-таки более эгоистичное, нацеленное на свою работу.

В мае тренер вратарей сборной Рашид Давыдов позволил себе довольно острую публичную критику в твой адрес. Мол, и Шестеркину ты в технике уступаешь, и "ежедневной работы" тебе не хватает. Как отнесся к этим словам, понял вообще, о чем речь?



Илья Сорокин: Да, я к критике отношусь нормально. Если перефразировать известное выражение, хулу и похвалу приемлю одинаково. Тем более если речь идет о таком авторитетном, заслуживающим уважение человеке, как Рашид Давыдов. Я это принял, мы сделали с Сергеем Ивановичем Наумовым определенные выводы, коррективы и работаем дальше. Такая критика, если правильно к ней отнестись, только в помощь.

На Олимпиаде вы с Игорем Шестеркиным из СКА были за спиной у Кошечкина, поскольку, как декларировалось, вам не хватает психологической устойчивости и стабильности. Сам как считаешь, сильно прибавил за последние годы в этих компонентах?



Илья Сорокин: Процесс идет. Я постоянно работаю над этим. Нельзя сказать, что вот сейчас дело обстоит так-то и так-то. Это долгий процесс, итоги которого, возможно, стоит подводить уже лет в сорок. Что получилось, а что нет. Сейчас об этом даже как-то не думаю.

Психологические книжки читаешь?



Илья Сорокин: В последнее время - нет. Больше романы, биографии.

Чью прочитал последней?



Илья Сорокин: Майка Тайсона. Интересно.

Что-то почерпнул для себя?



Илья Сорокин: Я просто читаю. Узнаю для себя человека как личность.

Олимпиаду вообще часто вспоминаешь?



Илья Сорокин: Вообще не вспоминаю.

То есть не такое уж это яркое событие в твоей жизни?



Илья Сорокин: Почему же, яркое. Далеко не у каждого такое происходит. Но, если жить вчерашним днем, ничего хорошего не выйдет.

Сколько ты играешь, тебя постоянно сравнивают с Шестеркиным. Вам это не мешает?



Илья Сорокин: Любая конкуренция только подстегивает. Это идет в плюс и мне, и ему.

То, что вы практически ровесники, помогает вам в общении?



Илья Сорокин: Мы с ним общаемся, дружим, отдых вместе проводим, вместе на сборы ездим. Похожие взгляды не только на хоккей, но и на жизнь.

Ты недавно перебил "сухую" серию Шестеркина...



Илья Сорокин: Не, я ее не перебил, я проверял. Приблизился, но не перебил.

Вообще подкалываете друг друга на такие темы?



Илья Сорокин: В хоккейном плане никаких шуток. На льду мы каждый сам за себя, а в жизни - друг за друга.

Кстати, ты и в сборной на минувшем Кубке Карьяла был одним из самых опытных. За советом к тебе не подходили?



Илья Сорокин: Да не, ну бросьте, какие советы (смущенно улыбается).

Илья Сорокин: Сыграв столько матчей, получаешь гигантский опыт. Но его нужно постоянно конвертировать в происходящее на льду. Иначе все напрасно

Очень скоро тебе наверняка предстоит сыграть на футбольном стадионе в Питере, где сначала встретятся сборные России и Финляндии, а потом ЦСКА со СКА…

Илья Сорокин: Очень жду этих игр. Ни разу не было в жизни такой практики. Хотя ЦСКА пару лет назад играл в Твери. Ребята, которые туда ездили, говорят, что было очень классно. Жалко только зрители не пришли. Надеюсь, тут будет все по-другому. Все-таки принципиальный матч СКА - ЦСКА, и сборная опять же играть будет.

Уже бывал на этом стадионе?



Илья Сорокин: Не, ни разу. Я бы, кстати, с радостью сыграл бы такой матч и на армейской арене в Москве. Правда, не в курсе, насколько это возможно с технической точки зрения. На Крестовском, насколько я знаю, поле убирается.

В НХЛ блещут Василевский, Бобровский… Не хочется повторить их путь?



Илья Сорокин: У каждого свой путь. А вообще обзоры НХЛ смотрю, причем слежу не только за нашими, но и за иностранными вратарями. Мы в раздевалке часто энхаэловские обзоры смотрим.

За "Айлендерс" следишь?



Илья Сорокин: Смотрю, как они играют. Я много за кем слежу.

Два года назад ты не стал подписывать с этой командой контракт…



Илья Сорокин: То вопрос давно минувших дней. На данном этапе жизни счастлив играть за ЦСКА.