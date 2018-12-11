Instagram разрешил пользователям отправлять голосовые сообщения

Instagram запустил для пользователей новую функцию отправки голосовых сообщений Об этом сообщается на официальной странице сервиса в Twitter.
Начиная с сегодняшнего дня пользователи могут отправлять аудиосообщения через Direct - чат, который ранее позволял обмениваться текстовыми посланиями. Теперь, чтобы общаться "голосом", достаточно нажать и удерживать иконку микрофона в Direсt. Продолжительность таких посланий ограничена одной минутой.
Сервис Instagram появился в октябре 2010 года и быстро стал популярным по всему миру. В этом году число пользователей сервиса превысило один миллиард человек. По данным опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), россияне посещают свои аккаунты в Instagram почти каждый день.
В последнее время сервис стал популярной площадкой для ведения бизнеса. Свои "представительства" в Instagram имеют не только крупные магазины, рестораны, туристические бюро, но и частные предприниматели, которые таким образом продвигают свои услуги и общаются с потенциальными клиентами.
Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO— Instagram (@instagram) December 10, 2018