Instagram разрешил пользователям отправлять голосовые сообщения

Instagram запустил для пользователей новую функцию отправки голосовых сообщений Об этом сообщается на официальной странице сервиса в Twitter.

Начиная с сегодняшнего дня пользователи могут отправлять аудиосообщения через Direct - чат, который ранее позволял обмениваться текстовыми посланиями. Теперь, чтобы общаться "голосом", достаточно нажать и удерживать иконку микрофона в Direсt. Продолжительность таких посланий ограничена одной минутой.

Сервис Instagram появился в октябре 2010 года и быстро стал популярным по всему миру. В этом году число пользователей сервиса превысило один миллиард человек. По данным опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), россияне посещают свои аккаунты в Instagram почти каждый день.

В последнее время сервис стал популярной площадкой для ведения бизнеса. Свои "представительства" в Instagram имеют не только крупные магазины, рестораны, туристические бюро, но и частные предприниматели, которые таким образом продвигают свои услуги и общаются с потенциальными клиентами.