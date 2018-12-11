Иран подтвердил испытание баллистической ракеты

Власти Ирана подтвердили утверждения стран Запада об испытании Тегераном баллистической ракеты. Об этом сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции ИРИ Амир Али Хаджизаде.

"Мы проводим испытания наших ракет, последнее же из них было очень важным", - рассказал военный агентству Fars.

При этом Хаджизаде не стал уточнять характеристики баллистической ракеты, а также не рассказал, насколько успешно прошли испытания.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции СБ ООН 2231 от 2015 года. Представитель вооруженных сил ИРИ бригадный генерал Абольфазль Шекарчи в ответ заявил, что Иран продолжит испытания в рамках национальной ракетной программы и не намерен спрашивать на это разрешение у других государств.

В свою очередь официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Касеми подчеркнул, что ракетная программа ИРИ носит исключительно оборонительный характер, она не подлежит обсуждению с другими странами и не противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.