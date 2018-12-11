В этом году одним из самых обсуждаемых на государственном уровне вопросов стало лекарственное обеспечение граждан нашей страны.

Эта тема поднималась в Госдуме на "правительственном часе" с участием министра здравоохранения, на совете по законотворчеству при председателе Государственной Думы. А 16 ноября совещание по проблемам лекарственного обеспечения провел президент Владимир Путин. Вскоре после этого в Думе состоялось экспертное заседание на ту же тему, организованное комитетом по охране здоровья.

Напомню, что в последние годы был принят целый комплекс мер, повышающих доступность лекарств для населения.

Во-первых, создан перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством. Этот перечень регулярно обновляется и расширяется при непосредственном участии профессионального сообщества. В частности, в понедельник он был дополнен 38 препаратами и двумя новыми лекарственными формами. Всего перечень ЖНВЛП на 2019 год включает в себя 735 лекарственных препаратов.

Во-вторых, пациенты, страдающие редкими и наиболее дорогостоящими в лечении заболеваниями, бесплатно получают нужные лекарства за счет средств федерального бюджета.

В-третьих, существенно упростился доступ нуждающихся пациентов к сильным обезболивающим препаратам.

Однако сохраняется целый ряд проблем. Прежде всего - неравенство финансирования льготного лекарственного обеспечения по регионам, отсутствие учета реальных потребностей людей. Об этом говорил президент на упомянутом совещании. Отмечу, что государство ежегодно тратит на льготные лекарства более 380 млрд рублей. В ближайшие три года на эти цели будет направлено еще больше средств. Необходимо усилить контроль за эффективностью расходования выделяемых денег. Кроме того, нужно скорректировать закон об обращении лекарственных средств таким образом, чтобы облегчить регистрацию и доступ на российский рынок новых препаратов.

Еще один важный вопрос - маркировка лекарств. Реализация пилотного проекта по внедрению маркировки продолжается, и мы внимательно следим за ходом этого эксперимента. Система мониторинга движения лекарственных препаратов должна помочь в борьбе с контрафактом и исключить случаи повторного появления на рынке тех лекарств, которые по программе бесплатного обеспечения должны были дойти до пациентов. При этом надо предотвратить возможное удорожание дешевых препаратов или снятие их с производства.

Также нужно решать проблемы во взаимоотношениях между отечественными производителями лекарств и аптечными сетями. На прошлой неделе эта тема обсуждалась на рабочем совещании в Госдуме. К сожалению, сейчас наблюдается уменьшение доли доступных для пациентов препаратов стоимостью от 50 до 500 рублей, растет количество более дорогих лекарств, преимущественно импортных. Дело в том, что аптечным сетям выгоднее продавать дорогие импортные товары, поэтому фармацевты зачастую не информируют покупателей о наличии аналогичных лекарственных препаратов российского производства по более низким ценам. Участвовавшие в заседании депутаты приняли решение о необходимости разработки изменений в законодательство для совершенствования правового регулирования взаимоотношений между аптечными сетями и производителями. Уверен, что вместе мы справимся со всеми этими проблемами.

Уверен, что вместе мы справимся со всеми этими проблемами, система лекарственного обеспечения станет эффективнее, отечественный рынок лекарственных средств - более конкурентоспособным, а сами лекарственные препараты - доступнее для граждан.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"