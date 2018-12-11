Гостями "РГ" стали художественный руководитель оперы Александр Титель, главный дирижер Феликс Коробов и художественный руководитель балета Лоран Илер. Какие премьеры ждут публику популярного московского театра в юбилейном 100-м сезоне, о Верди и "пламени в Париже", о современном балете и молодежной КоOPERAции гости рассказали на "Деловом завтраке".

Балет Сержа Лифаря "Сюита в белом" впервые в России поставлен на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Фото: Пресс-служба Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Только что Макрон объявил во Франции чрезвычайное экономическое положение. Сказывается ли текущая ситуация на творческом состоянии театров, может ли это повлиять на творческий сезон в Париже?



Лоран Илер: Ситуация во Франции тревожная, но, наверное, сейчас рано говорить о будущем. Конечно, любые социальные волнения влияют на то, что происходит в театрах. Я думаю, что эти события хотя и отразятся на творческой сфере, не будут иметь прямых последствий. Работа в театрах не остановлена. Насколько мне известно, спектакли отменяли только в дни манифестаций, когда была опасность.

Художественный руководитель оперы Александр Титель, художественный руководитель балета Лоран Илер и главный дирижер Феликс Коробов. Фото: Сергей Куксин

При желании можно обнаружить "русский след": тема французской революции несколько лет назад звучала в балете "Пламя в Париже", который возил на гастроли Большой театр.



Лоран Илер: Да, эта постановка имела огромный успех. Я видел этот спектакль Алексея Ратманского. Мне были интересны такое прочтение, свой взгляд на события французской истории. И, конечно, эта невероятная энергия русских артистов просто всех потрясла.

В юбилейном сезоне Театра Немировича-Данченко появится еще одно французское имя: состоится премьера оперы Александра Вустина на сюжет французского писателя, казненного во время Французской революции, Жака Казота "Влюбленный дьявол". Как появилась идея этой постановки?



Александр Титель: Мы с Владимиром Юровским давно планировали сделать что-то абсолютно новое. Ведь наш театр был прославлен тем, что он некогда считался лабораторией советской оперы. И мы начали искать. У нас на примете было несколько никогда ранее не ставившихся произведений, как отечественных - советских и российских, так и зарубежных.

Вдруг мелькнуло одно название, которое мне называли два человека - дирижер Томас Зандерлинг, который сотрудничал с нашим театром в опере "Фиделио" Бетховена, и современный композитор Владимир Тарнопольский. Мне сказали, что у композитора Вустина есть опера "Влюбленный дьявол". Позже, когда Александр Вустин стал резидентом Госоркестра, я рассказал Володе Юровскому о его опере. И тогда он с ней познакомился, опера ему сразу понравилась. Премьера состоится 15 и 17 февраля.

Мы давно планировали сделать что-то абсолютно новое, ведь наш театр был прославлен тем, что он некогда считался лабораторией советской оперы

Одной из оперных премьер юбилейного сезона станет "Отелло" Верди в постановке Андрея Кончаловского. Что интересного обещает эта постановка?



Феликс Коробов: Работа уже началась: прошла сдача макета, а в ближайшие дни будет встреча по костюмам. С Андреем Кончаловским у нас было несколько коротких, но очень важных разговоров, без которых не обходится никакая оперная постановка, - разговоров дирижера-режиссера. Мы обсудили принципиальные моменты, которые касаются музыкального текста, редакции и направления постановки в целом. Могу только сказать, что чем значимей художник, тем с ним легче найти общий язык, потому что мы делаем одно общее дело. Премьера "Отелло" состоится в последние дни мая и в первые дни июня. Запланированы четыре спектакля.