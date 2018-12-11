Китай запретил у себя продажи американских iPhone

Технологическая война между США и Китаем после встречи на саммите G20 глав двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпиня не только не пошла на убыль, но и разгорелась с новой силой. Сначала в Канаде была арестована по запросу Соединенных Штатов Мэн Ваньчжоу, дочь основателя китайского информационного гиганта Huawei. А китайская сторона запретила продажи у себя некоторых моделей iPhone, выпускаемых американской компанией Apple, в переводе с английского "яблоко". Правда, три самые новые модели под запрет не попали. При этом отметим, что КНР, Гонконг и Тайвань - третий по величине рынок сбыта продукции Apple: на него приходится одна пятая мировых продаж товаров этой компании.

Вердикт вынес суд средней инстанции города Фучжоу. Причем сделано все было чисто - китайские власти просто удовлетворили иск американской ИТ-компании Qualcomm, производящей в том числе чипы для смартфонов Apple. Спор двух субъектов тянется с начала 2017 года и рассматривается в судах многих стран. Надо отметить, что Qualcomm тесно сотрудничает с рядом ведущих китайских компаний, таких как Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus. Тогда как Apple - прямой конкурент Huawei. Согласно решению китайских юристов, четыре дочерние компании Apple, работающие в Китае, должны немедленно прекратить продажи вышеперечисленных моделей iPhone.

Apple, чьи ценные бумаги после решения китайского суда упали на 1,9 процента, разумеется, подал апелляцию. Но когда она будет рассмотрена - решать станут политики. Похоже, что дело дойдет до Верховного суда КНР. Удар по Apple вообще оказался хорошо просчитан - продажи ее новых моделей в последнее время постоянно падают, и будущее компании сейчас, отмечают эксперты, достаточно туманно.

Китайское англоязычное правительственное издание Global Times цитирует Фана Синдуна, основателя пекинского центра аналитики в области технологий ChinaLabs. "Дело Huawei - повод для беспокойства американских высокотехнологичных компаний, которые могут стать жертвами сильных контрмер со стороны КНР", - отметил Фан. Также эксперт добавил, что у американских ИТ-компаний рынок в Китае намного больше, чем у китайских в США.

При этом Китай продолжает настаивать, что для него важнее всего урегулирование торгового конфликта с США. Так, пресс-секретарь Министерства коммерции КНР Гао Фэн отметил, что Пекин не связывает арест Мэн Ваньчжоу с торговой войной, и подчеркнул, что это не повлияет на ход переговоров двух стран, начало которым было положено как раз на недавнем саммите G20 в Аргентине.

Таким образом, китайский посыл ясен - стремление к миру и взаимовыгодному сотрудничеству, а не взаимная агрессия, что расходится с традиционной политикой КНР.

США тоже остаются, как говорится, при своих. Главная цель Вашингтона даже не выровнять торговый баланс с Китаем, чтобы объем экспорта-импорта был примерно одинаков, а сильно ударить по быстроразвивающемуся высокотехнологичному сектору КНР и тем самым обуздать амбиции конкурента в лице Пекина. Именно поэтому советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что действия Huawei и других технологических гигантов Китая станут главной темой в ходе последующих торговых переговоров между представителями двух стран.

Пытаясь угадать, как будут разворачиваться события дальше, эксперты напоминают о вялотекущем скандале вокруг размещенных на американском рынке ценных бумаг китайских бизнес-гигантов, таких как Alibaba и Baidu, длящемся уже более десяти лет.

7 декабря появился новый отчет на эту тему, показывающий, что в аудите 224 компаний из КНР, зарегистрированных на американской бирже, практически нет прогресса. Между тем совокупная стоимость их ценных бумаг составляет 1,8 триллиона долларов. Такая непрозрачность дает возможность американской стороне потребовать от китайских бизнесменов большей открытости, а если они не согласятся, то ввести против них ограничения.

Как рассказал "РГ" главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ломанов, арест Мэн Ваньчжоу из Huawei, последовавший вскоре после переговоров лидеров КНР и США в Аргентине, убедил китайское экспертное сообщество, что настоящая цель Америки вовсе не торговые уступки со стороны Пекина.

"Переход от вроде как начавшегося перемирия, когда президент США Дональд Трамп заявил, что не будет поднимать тарифы на китайский экспорт, к аресту дочери главы Huawei, которую, по сути, взяли в заложники, показал, что главная цель Вашингтона - не дать Пекину войти в число технологических лидеров, - считает Ломанов. - Китай был готов пойти на уступки в торговой войне и расширить доступ американских товаров на свой рынок. В число поставляемой продукции могли бы войти сжиженный газ, сланцевая нефть, сельхозпродукция, автомобили, потребительские товары.

Таким образом Трамп увеличил бы объем ежегодных поставок в КНР на 70-80 миллиардов долларов, что значительно сокращает разрыв в торговом балансе. Но теперь Китай убедился, что никакие закупки не помогут". По мнению эксперта, у Китая остаются в запасе различные способы ответить Трампу. Если отношения будут обостряться, Пекин всегда может найти американскую компанию, которая, например, поставляла оружие или технологии двойного назначения на Тайвань, и арестовать главу этой компании, ведь в китайском представлении Тайвань - неотъемлемая часть КНР.