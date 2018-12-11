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11 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)

Распоряжение Президента Российской Федерации от 8 декабря 2018 г. N 367-рп

Дата подписания 8 декабря 2018 г.
Опубликован 11 декабря 2018 г.

В целях реализации подпункта "б" пункта 20 Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы":

1. Определить в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" единственным исполнителем осуществляемых государственными заказчиками по перечню согласно приложению закупок услуг по повышению квалификации федеральных государственных служащих, замещающих должности военной службы и федеральной государственной службы иных видов, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по дополнительной профессиональной программе "Функции подразделений федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений" двух уровней: базового (для обучающихся впервые) и повышенного (для прошедших обучение по этой программе ранее) объемом 54 и 36 часов соответственно.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить в 2018 году в месячный срок, а в 2019 году не позднее 1 декабря заключение государственными заказчиками, названными в приложении к настоящему распоряжению, с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" государственных контрактов на оказание услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Приложение

Перечень государственных заказчиков, осуществляющих закупки услуг по повышению квалификации федеральных государственных служащих, замещающих должности военной службы и федеральной государственной службы иных видов, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции

В 2018 году

  • 1. ГФС России.
  • 2. ФСБ России.
  • 3. Росгвардия.
  • 4. ФСО России.
  • 5. ГУСП.
  • 6. Следственный комитет Российской Федерации.

В 2019 году

  • 1. МЧС России.
  • 2. ФСИН России.
  • 3. ГФС России.
  • 4. ФСБ России.
  • 5. Росгвардия.
  • 6. ФСО России.
  • 7. ГУСП.
  • 8. Следственный комитет Российской Федерации.