Распоряжение Президента Российской Федерации от 8 декабря 2018 г. N 367-рп

В целях реализации подпункта "б" пункта 20 Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы":
1. Определить в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" единственным исполнителем осуществляемых государственными заказчиками по перечню согласно приложению закупок услуг по повышению квалификации федеральных государственных служащих, замещающих должности военной службы и федеральной государственной службы иных видов, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по дополнительной профессиональной программе "Функции подразделений федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений" двух уровней: базового (для обучающихся впервые) и повышенного (для прошедших обучение по этой программе ранее) объемом 54 и 36 часов соответственно.
2. Правительству Российской Федерации обеспечить в 2018 году в месячный срок, а в 2019 году не позднее 1 декабря заключение государственными заказчиками, названными в приложении к настоящему распоряжению, с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" государственных контрактов на оказание услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин
Приложение
Перечень государственных заказчиков, осуществляющих закупки услуг по повышению квалификации федеральных государственных служащих, замещающих должности военной службы и федеральной государственной службы иных видов, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
В 2018 году
- 1. ГФС России.
- 2. ФСБ России.
- 3. Росгвардия.
- 4. ФСО России.
- 5. ГУСП.
- 6. Следственный комитет Российской Федерации.
В 2019 году
- 1. МЧС России.
- 2. ФСИН России.
- 3. ГФС России.
- 4. ФСБ России.
- 5. Росгвардия.
- 6. ФСО России.
- 7. ГУСП.
- 8. Следственный комитет Российской Федерации.