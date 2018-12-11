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11.12.2018 22:30
Рубрика: Общество

Космонавты пробудут за бортом МКС около шести часов

Текст: Наталия Ячменникова

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Сергей Прокопьев, которые в 19:02 по московскому времени покинули борт МКС, продолжают работу в открытом космосе. Она должна продлиться 6 часов.

Главная задача - взять пробы с обшивки пристыкованного к станции корабля-спасателя "Союза МС-09", чтобы выяснить причины возникновения "дыры" в его обшивке. Для этого нужно будет вскрыть ножом внешнюю экранно-вакуумную теплоизоляцию и затем ножницами разрезать панель микрометеоритной защиты".

Это 46-й выход для россиян по программе полёта российского сегмента МКС. И выход беспрецедентный по своей сложности.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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- Проблема в чем? В принципе бытовой отсек не предназначен для работы на нем снаружи, в открытом космосе, - пояснил журналистам незадолго до старта новой экспедиции исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса", космонавт Сергей Крикалев, за плечами которого шесть полетов и восемь выходов в открытый космос. - Потому что там, где у нас предназначены места для такой работы, делаются поручни, элементы крепления. Здесь этого нет. Конечно, есть альтернативные способы, как туда подобраться с помощью "стрелы", но они не очень жесткие.

Специалисты разработали специальную дополнительную методику, как закрепиться, как подойти, как удержаться.

"Разработана специальная циклограмма, каждое наше действие расписано поминутно, потому выход в космос - это достаточно сложно и опасно. Попутно, возможно, при наличии времени мы выполним еще две научные задачи", - рассказал перед полетом Олег Кононенко.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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