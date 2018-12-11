Лауреатская неделя Международной энергетической премии "Глобальная энергия" 2018 года

В 2018 году в Москве прошла XVI Лауреатская неделя премии "Глобальная энергия", события которой были организованы на различных площадках Москвы: в пресс-центре ТАСС, на международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2018", в ведущих вузах страны.

Ключевым мероприятием традиционно стала церемония вручения премии "Глобальная энергия", где награду лауреатам 2018 академику РАН Сергею Алексеенко (Россия) и профессору Университета Нового Южного Уэльса Мартину Грину (Австралия) вручил Министр энергетики России Александр Новак. На торжественной церемонии были также награждены победитель конкурса реализованных инновационных проектов в области энергетики "Энергия прорыва" и Международного медийного конкурса "Энергия пера".

Важным событием деловой программы форума РЭН - 2018 стала панельная сессия "Энергетика будущего: три фактора устойчивого развития", инициированная "Глобальной энергией".

"Глобальная энергия" также представила яркий стенд на форуме с насыщенной интерактивной программой. Дополнительно в НИУ "МЭИ", МИСиС, Одинцовском филиале МГИМО состоялись лекции лауреатов, презентации молодых ученых в рамках программ ассоциации "Энергия знания" и "Энергия мысли".