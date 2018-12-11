Легендарный шутер DOOM получит продолжение спустя 25 лет после выхода

Мод представлен как "фанатский" и получил название SIGIL. Это пятый "потерянный" эпизод, хронологически идущий непосредственно следом за главой Thy Flesh Consumed. Пользователи получат 9 уровней однопользовательской кампании и еще 9 карт для многопользовательской игры.

Релиз SIGIL запланирован на февраль 2019 года. Ожидается, что мод будет распространяться бесплатно. Но предусмотрен и выпуск ограниченной версии в коробке - там будет флешка в виде дискеты, саундтрек, монетка и голова Ромеро на пике.

Напомним, что первая игра серии DOOM появилась в 1993 году. Шутер от первого лица, действие которого происходит на Марсе, получил в дальнейшем четыре продолжения.