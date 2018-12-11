Лукашенко назвал Германию хранительницей Евросоюза

Беларусь заинтересована в инвестициях и технологиях Германии, которую белорусский лидер на встрече с Послом ФРГ Петером Деттмаром 11 декабря охарактеризовал как "мощную и высокотехнологичную страну". Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Глава государства - буквально со старта встречи - предложил ее вести искренне и откровенно, на время забыв про дипломатические формальности. Он напомнил, что традиционно встречается с зарубежными послами, чтобы понимать перспективы развития отношений с ключевыми партнерами.

Прежде всего, Лукашенко поинтересовался, чего бы Германия хотела от Минска, что не нравится ей в Беларуси? Со своей стороны, белорусский руководитель был настроен откровенно подробно рассказать о своей заинтересованности от контактов с Германией и ЕС.

Назвав ФРГ оплотом Евросоюза, ее главной хранительницей, президент сказал, что, по его мнению, без нее, соседа РБ, этого союза сегодня просто бы не было. "У нас принцип один: с соседями надо строить отношения и жить нормально", - заявил Лукашенко и предупредил своего визави, что РБ может пойти навстречу соседу в определенных вопросах, но не во всех.

"Единственное хочу сказать, чтобы Германия - хотя немцы это понимают - никогда не ставила нас перед выбором. Вот американцы это поняли. Мы исходя из национальных интересов, интересов наших соседей будем строить мирную политику, никогда не станем очагом напряженности в Европе", - твердо подчеркнул белорусский лидер.

Он дал понять собеседнику, что РБ никогда не будет и проблемой для ЕС, в том числе, и для Германии. Зеркальной политики Минск хотел бы ожидать и от ФРГ.

Глава государства указал и на проблемы в торговых отношениях между странами. По его образному выражению, в ФРГ выстроили забор, к которому никого не подпускают. "Хуже, чем у Трампа с Мексикой стена выстроена, только она незримая, экономическая. Поэтому мы хотели бы снять эти заборы. Если Европейский союз привержен рыночной экономике, чего тогда ограждаться?", - поинтересовался президент.

В свою очередь Петер Деттмар, который провел в стране уже восемь лет, отметил, что, уходящий год стал наиболее успешным и важным в отношениях двух государств как в политическом, так и в экономическом плане. Его страна - один из ключевых внешнеторговых партнеров РБ, занимает четвертое место по объему товарооборота. В январе-октябре объем взаимной торговли между странами достиг $2,74 млрд, что на 17,6% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Беларусь, уточняет пресс-служба, экспортирует в ФРГ нефть, изделия из металлов, продукцию лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также нефтехимии. А Берлин является лидером по поставкам высокотехнологичного оборудования для модернизации белорусских предприятий.

Объем немецких инвестиций в первом полугодии превысил $311 млн. Кстати, в РБ работает более 300 предприятий с германским капиталом и зарегистрировано 90 представительств компаний из ФРГ.