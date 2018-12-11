По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака минпромторгу до 1 апреля поручено внести в правительство проект закона о снижении регуляторной нагрузки для торговых предприятий малого и среднего бизнеса.
Сейчас доля торговых сетей в общем товарообороте региона ограничена законом 25 процентами: как только сеть достигла этого порога, она больше не может открывать в регионе свои магазины, напоминает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эта норма сохранится, но из базы расчета уберут франчайзинговые магазины, которые по договоренности с торговыми сетями открывают малые и средние предприниматели. Схемы взаимодействия там могут быть разные, но суть одна - уже раскрученная сеть продает возможность работать под ее брендом. Обычно у предпринимателя должно быть собственное помещение под магазин.
"Пересмотр методики расчета доли торговой сети в товарообороте муниципалитета поможет снизить инвестиционные риски, а значит, торговые сети будут охотнее приходить в регионы, - полагает Дмитрий Журавлев. - А это не только конкуренция и, как следствие, снижение цен, возможность участия в скидочных и призовых акциях, но и новые рабочие места для населения".
Цены на товары обязательно начинают падать, когда рядом открывается несколько магазинов, добавляет директор Центра конъюнктурных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Георгий Остапкович. "По данным исследования в Польше, когда рядом работали два магазина, цены падали на 5 процентов, когда три - уже на 10", - поясняет эксперт.
Еще одно важное нововведение, которое до 1 февраля должен проработать минфин, - это запрет на применение единого налога на вмененный доход в отношении товаров, требующих обязательной маркировки дентификационными знаками. Это подстегнет торговые предприятия работать с законопослушными производителями, уточняет завкафедрой торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Светлана Панасенко. "Для потребителя это означает постепенное освобождение рынка от подделок", - подчеркивает она.
Напомним, что в мае правительство утвердило перечень товаров для обязательной маркировки. В него вошли сигареты, одежда из кожи, пальто, куртки и плащи, обувь, постельное белье, фотокамеры, шины, духи и туалетная вода. Для большинства товаров маркировка станет обязательной с 1 декабря 2019 года, а для табачной продукции - с 1 марта, для обуви - с 1 июля. Кроме того, с 2016 года специальными идентификационными знаками маркируются меховые изделия.