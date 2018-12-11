Торговые сети в следующем году могут получить дополнительные возможности для развития.

По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака минпромторгу до 1 апреля поручено внести в правительство проект закона о снижении регуляторной нагрузки для торговых предприятий малого и среднего бизнеса.

Сейчас доля торговых сетей в общем товарообороте региона ограничена законом 25 процентами: как только сеть достигла этого порога, она больше не может открывать в регионе свои магазины, напоминает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эта норма сохранится, но из базы расчета уберут франчайзинговые магазины, которые по договоренности с торговыми сетями открывают малые и средние предприниматели. Схемы взаимодействия там могут быть разные, но суть одна - уже раскрученная сеть продает возможность работать под ее брендом. Обычно у предпринимателя должно быть собственное помещение под магазин.

"Пересмотр методики расчета доли торговой сети в товарообороте муниципалитета поможет снизить инвестиционные риски, а значит, торговые сети будут охотнее приходить в регионы, - полагает Дмитрий Журавлев. - А это не только конкуренция и, как следствие, снижение цен, возможность участия в скидочных и призовых акциях, но и новые рабочие места для населения".

У торговых сетей станет больше возможностей использовать франчайзинг - продавать право торговли под их брендами небольшим предпринимателям

Цены на товары обязательно начинают падать, когда рядом открывается несколько магазинов, добавляет директор Центра конъюнктурных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Георгий Остапкович. "По данным исследования в Польше, когда рядом работали два магазина, цены падали на 5 процентов, когда три - уже на 10", - поясняет эксперт.

Еще одно важное нововведение, которое до 1 февраля должен проработать минфин, - это запрет на применение единого налога на вмененный доход в отношении товаров, требующих обязательной маркировки дентификационными знаками. Это подстегнет торговые предприятия работать с законопослушными производителями, уточняет завкафедрой торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Светлана Панасенко. "Для потребителя это означает постепенное освобождение рынка от подделок", - подчеркивает она.

Напомним, что в мае правительство утвердило перечень товаров для обязательной маркировки. В него вошли сигареты, одежда из кожи, пальто, куртки и плащи, обувь, постельное белье, фотокамеры, шины, духи и туалетная вода. Для большинства товаров маркировка станет обязательной с 1 декабря 2019 года, а для табачной продукции - с 1 марта, для обуви - с 1 июля. Кроме того, с 2016 года специальными идентификационными знаками маркируются меховые изделия.