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Рубрика: Экономика

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Максим Акимов рассказал о ходе цифровизации экономики
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск №7742 (279)
Россия неплохо выглядит на цифровой карте мира, рассказал во вторник на "правительственном часе" в Совете Федерации вице-премьер Максим Акимов в докладе о мерах правительства по выполнению госпрограммы "Цифровая экономика РФ".

Госпрограмма стартовала в 2017 году не на пустом месте. По словам вице-премьера, Россия не отстает от среднемировых темпов. "Мы очень достойно выглядим на мировой цифровой карте", - отметил он. По словам вице-премьера, у России высокий индекс государственного управления в этой сфере. "По данным ООН, мы занимаем 32-е место, разделяя соседство с Израилем и Голландией, не самыми последними экономиками мира", - подчеркнул Акимов. Он также перечислил отрасли экономики, в которых происходит "энергичная цифровая трансформация". Это транспорт, логистика, здравоохранение и сельское хозяйство.

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В числе достижений вице-премьер назвал такие "глобальные платформенные решения", как сервисы Яндекс, Mail Group. Кроме того, в России, по его словам, хорошая инфраструктура для подвижной связи. "Наша мобильная связь лучше и дешевле, в 10 раз дешевле, чем в США, и в шесть раз дешевле, чем в Европе", - подчеркнул Акимов. В ходе реализации госпрограммы "особое внимание будет уделено устранению цифрового неравенства, обеспечивающего широкополосный доступ к сети интернет социально значимых организаций", - рассказал Акимов. "В текущем 2018 году мы до нового года завершим подключение к широкополосному доступу по высокой стороне всех больниц РФ", - добавил он.

Правительство ставит перед собой также новые задачи по развитию инфраструктуры беспроводной связи. В беседе с журналистами Максим Акимов рассказал, что в минкомсвязи прорабатывается идея создания единого оператора для инфраструктуры 5G, однако решений по этой теме пока нет. В феврале вопрос о создании инфраструктуры для связи в формате 5G планируется обсудить на уровне правительства, сообщил он, а пока проводится работа по доступности частотного ресурса и по исчислению затрат, которые необходимы для расчистки этого ресурса.

Экономика Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры
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