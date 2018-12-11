Лиможская фарфоровая мануфактура Bernardaud, основанная в 1863 году, всегда находила нестандартные решения для декора своих столовых сервизов. Одно из них - сотрудничество с прославленным художниками. В разное время тарелки Bernardaud разрисовывали Марк Шагал и Рой Лихнетштейн, Раймонд Лоуи и Бернард Бюффе. Не менее впечатляет и список имен, приложивших руку к фарфору бренда относительно недавно: в нем фигурируют, например, Джефф Кунс, Майкл Лин и режиссер Дэвид Линч.

И вот - новая коллаборация: на этот раз с Жоаном Пунье Миро, внуком каталонского художника, графика и скульптора Жоана Миро. Для перенесения на фарфор из богатого наследия Миро была выбрана серия рисунков, созданных им к поэме "Говорить в одиночку" основателя дадаизма Тристана Тцара.

Результатом сотрудничества стал ограниченный тиражом в 100 экземпляров столовый сервиз из 100 предметов на 12 персон - как раз для больших семейных застолий, которые, по признанию Жоана Пунье Миро так любил его дедушка: "Он придавал большое значение молчаливой трапезе, любил рассматривать приборы и тарелки, пробовать пищу, подбирать к ужину красное вино и хвалить блюда моей бабушки Пилар. Застолье было для него источником вдохновения. Он брал салфетки, кусок хлеба - и на наших глазах создавал из них скульптуру! Это был творческий порыв, который он с удовольствием разделял с семьей в своей неповторимой заразительной манере. Поэтому я хотел заложить в основу этого проекта четыре базовых принципа: семью, керамику, поэзию и культуру".

Совместно с Мишелем Бернардо, главой компании Bernardaud, внуком художника было пересмотрено множество работ из архива деда - с тем, чтобы найти работы, которые без потери смысла и содержания можно было бы увековечить на фарфоре. Иллюстрации к книге "Говорить в одиночку", объединяющие поэзию и изобразительное искусство, оказались идеальным решением. Тем более, сам Миро не раз повторял, что не видит большой разницы между живописью и поэзией. "Каждый гость теперь сам сможет "пролистнуть" всю эту книгу - от закуски к десерту", - прокомментировал полученный результат Жоан Пунье Миро.

Одновременно напоминающие музыкальные ноты и рунические символы, звезды, солнце и арабески переносились на фарфор мастерами Bernardaud на протяжении нескольких месяцев: с точностью до мельчайших мазков, глубины гуаши и прозрачности акварели. Все рисунки выдержаны в характерной для Миро яркой насыщенной палитре, характерной для Средиземноморья. В конце концов, как заметил внук художника, "Мы собираемся за столом, чтобы хорошо провести время, поесть и поделиться важными для себя вопросами. Эти цвета, по сути, есть олицетворение подлинного счастья!".