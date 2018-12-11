Матвиенко: Я не вижу оснований для изменения Конституции в обозримой перспективе

Российская Конституция написана профессионально, для пересмотра ее основных положений нет никаких предпосылок. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "РГ", приуроченном к 25-летию Основного закона.

Глава Совфеда считает, что тогда, в 1993 году, принятый на общероссийском референдуме Основной закон дал "четкие и понятные ответы" на запросы общества. "Прошло 25 лет, сегодня уже можно с большей степенью уверенности говорить, что наш основной документ - Конституция - сделан профессионально, ее статьи и положения работают", - отметила председатель СФ.

"Я не вижу каких-либо серьезных оснований для того, чтобы они были в какой-то обозримой перспективе пересмотрены", - добавила она.

Безусловно, Конституция это живой документ, поправки в нее вносились за четверть века неоднократно, "но они не затрагивали основополагающие статьи", напомнила глава верхней палаты парламента. "Конституция как фундамент, оставалась неизменной и обеспечивала устойчивость здания, каковым является наше государство", - подчеркнула она.

Одним из главных достоинств Основного закона она считает закрепление в нем федеративного характера государственного устройства. Тогда - в 1993-м - это успокоило ситуацию и остановило парад суверенитетов, а сейчас создает основу для гармоничного развития многонациональной и многоконфессиональной России, полагает Валентина Матвиенко.

Полный текст интервью Валентины Матвиенко читайте на сайте rg.ru после 00:00 московского времени и в завтрашнем номере "Российской газеты".