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11.12.2018 19:00
Рубрика: Власть

Матвиенко: Я не вижу оснований для изменения Конституции в обозримой перспективе

Текст: Галина Мисливская
Российская Конституция написана профессионально, для пересмотра ее основных положений нет никаких предпосылок. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "РГ", приуроченном к 25-летию Основного закона.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба СФ Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба СФ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба СФ

Глава Совфеда считает, что тогда, в 1993 году, принятый на общероссийском референдуме Основной закон дал "четкие и понятные ответы" на запросы общества. "Прошло 25 лет, сегодня уже можно с большей степенью уверенности говорить, что наш основной документ - Конституция - сделан профессионально, ее статьи и положения работают", - отметила председатель СФ.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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"Я не вижу каких-либо серьезных оснований для того, чтобы они были в какой-то обозримой перспективе пересмотрены", - добавила она.

Безусловно, Конституция это живой документ, поправки в нее вносились за четверть века неоднократно, "но они не затрагивали основополагающие статьи", напомнила глава верхней палаты парламента. "Конституция как фундамент, оставалась неизменной и обеспечивала устойчивость здания, каковым является наше государство", - подчеркнула она.

Одним из главных достоинств Основного закона она считает закрепление в нем федеративного характера государственного устройства. Тогда - в 1993-м - это успокоило ситуацию и остановило парад суверенитетов, а сейчас создает основу для гармоничного развития многонациональной и многоконфессиональной России, полагает Валентина Матвиенко.

Полный текст интервью Валентины Матвиенко читайте на сайте rg.ru после 00:00 московского времени и в завтрашнем номере "Российской газеты".

Власть Позиция Законодательная власть Совет Федерации Конституция России
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