Матвиенко: Нельзя допускать во власть тех, кто проявляет неуважение к людям

Социальный характер Российского государства прописан в Конституции, поэтому на госслужбе должны работать только те, кто нацелен на служение, защиту интересов граждан. Всем остальным лучше поискать другое занятие, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение она высказала в интервью "Российской газете".

Комментируя некорректные высказывания некоторых чиновников, оказавшихся в центре внимания СМИ, она выразила уверенность, что Статья 7 Конституции, в которой написано, что Россия - социальное государство, "никогда, ни на каком этапе жизни страны" не будет изменена. "Если государство не может защищать своих граждан - это не государство", - подчеркнула глава Совфеда и призвала госслужащих не забывать о главном в их работе. "Если ты идешь во власть, то ты должен служить людям. Это должно быть нормой для каждого государственного служащего, который приходит, не важно, на какой уровень власти", - считает она.

По мнению Валентины Матвиенко, абсолютное большинство государственных служащих - "люди добропорядочные, моральные, нравственные, добросовестно выполняющие свои обязанности". "К сожалению, попадаются и другие", - отметила она.

"Людей с сомнительными моральными качествами нельзя допускать во власть, потому что одним только таким пренебрежительным высказыванием они дискредитируют власть в целом", - считает спикер.

Полный текст интервью Валентины Матвиенко читайте на сайте rg.ru после 00:00 московского времени и в завтрашнем номере "Российской газеты".