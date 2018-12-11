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11.12.2018 21:00
Рубрика: Власть

Матвиенко: Нельзя допускать во власть тех, кто проявляет неуважение к людям

Текст: Галина Мисливская
Социальный характер Российского государства прописан в Конституции, поэтому на госслужбе должны работать только те, кто нацелен на служение, защиту интересов граждан. Всем остальным лучше поискать другое занятие, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение она высказала в интервью "Российской газете".
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

Комментируя некорректные высказывания некоторых чиновников, оказавшихся в центре внимания СМИ, она выразила уверенность, что Статья 7 Конституции, в которой написано, что Россия - социальное государство, "никогда, ни на каком этапе жизни страны" не будет изменена. "Если государство не может защищать своих граждан - это не государство", - подчеркнула глава Совфеда и призвала госслужащих не забывать о главном в их работе. "Если ты идешь во власть, то ты должен служить людям. Это должно быть нормой для каждого государственного служащего, который приходит, не важно, на какой уровень власти", - считает она.

Фото: Пресс-служба СФ
Матвиенко: Я не вижу оснований для изменения Конституции в обозримой перспективе

По мнению Валентины Матвиенко, абсолютное большинство государственных служащих - "люди добропорядочные, моральные, нравственные, добросовестно выполняющие свои обязанности". "К сожалению, попадаются и другие", - отметила она.

"Людей с сомнительными моральными качествами нельзя допускать во власть, потому что одним только таким пренебрежительным высказыванием они дискредитируют власть в целом", - считает спикер.

Полный текст интервью Валентины Матвиенко читайте на сайте rg.ru после 00:00 московского времени и в завтрашнем номере "Российской газеты".

Власть Позиция Законодательная власть Совет Федерации
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