Минэнерго расписало план снижения нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Министерство энергетики России расписало график сокращения добычи нефти и газового конденсата на первую половину следующего года, как то предусматривают обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Мы рассчитываем, что в январе будет минимум снижена добыча в РФ где-то на 50-60 тысяч баррелей в сутки", - передает слова Новака "Интерфакс". При этом с нефтяными компаниями вновь обсудить вопрос снижения добычи министр рассчитывает до конца этого года.

На минувшей неделе в Вене на заседании министров стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в картель, обсуждались новые параметры сделки по регулированию добычи. По итогам обсуждений страны решили снизить производство нефти в первой половине 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки от октябрьского уровня, из которых 800 тысяч баррелей приходятся на ОПЕК, 400 тысяч - на не-ОПЕК. Наибольшие доли сокращения взяли на себя Саудовская Аравия (270 тысяч баррелей) и Россия (228 тысяч баррелей).

При продлении сделки для России сделали исключение в части скорости снижения добычи, так как в силу климатических и технологических особенностей снизить добычу моментально невозможно. Аналогичным образом Россия действовала в начале 2017 года, и тогда ей потребовалось четыре месяца на то, чтобы снизить добычу на 300 тысяч баррелей.