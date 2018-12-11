Минтруд предупредил о мошенниках, обещающих большое пособие

Сегодня в Facebook появилась страница, созданная от имени Минтруда.

На ней было размещено объявление о "выводе пособий на сумму 115 000 рублей от Министерства Труда России" для работавших граждан. Правда, при этом указывалось, что это объявление является рекламным. Ранее аналогичные объявления распространялись через мессенджеры.

Ведомство официально заявило, что не имеет никакого отношения к созданию данной страницы и рекламного объявления. Аккаунт создан неизвестными лицами, которые предлагали общаться с ними посредством встроенной формы с использованием мессенджеров.

В Минтруде подчеркивают, что у министерства нет официальной страницы в соцсети, а информация о "выводе пособий" для работавших граждан является недостоверной.

В ведомстве призывают россиян быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах. Скорее всего, мошенники таким образом хотят получить доступ к счетам граждан.

Официальные ресурсы Минтруда России в сети интернет: rosmintrud.ru, twitter.com/MintrudRF.