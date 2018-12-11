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11.12.2018 15:48
Рубрика: Общество

Минтруд предупредил о мошенниках, обещающих большое пособие

Текст: Ольга Игнатова

Сегодня в Facebook появилась страница, созданная от имени Минтруда.

На ней было размещено объявление о "выводе пособий на сумму 115 000 рублей от Министерства Труда России" для работавших граждан. Правда, при этом указывалось, что это объявление является рекламным. Ранее аналогичные объявления распространялись через мессенджеры.

Фото: МВД РФ
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Ведомство официально заявило, что не имеет никакого отношения к созданию данной страницы и рекламного объявления. Аккаунт создан неизвестными лицами, которые предлагали общаться с ними посредством встроенной формы с использованием мессенджеров.

В Минтруде подчеркивают, что у министерства нет официальной страницы в соцсети, а информация о "выводе пособий" для работавших граждан является недостоверной.

В ведомстве призывают россиян быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах. Скорее всего, мошенники таким образом хотят получить доступ к счетам граждан.

Официальные ресурсы Минтруда России в сети интернет: rosmintrud.ru, twitter.com/MintrudRF.

Общество СМИ и соцсети Власть Работа власти Правительство Минтруд
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