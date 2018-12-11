На ЧМ по плаванию установлен первый мировой рекорд

В китайском Ханчжоу стартовал чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который является главным стартом зимнего сезона.

Первый мировой рекорд на турнире установил японец Дайя Сето, который финишировал на дистанции 200 м баттерфляем за 1.48,24.

Второе время показал Чад Ле Кло из ЮАР (1.48,32), третье - китаец Ли Чжухао (1.50,39). Россиянин Александр Харланов остановился в шаге от пьедестала (1.50,67).

Кроме того, на дистанции 400 м кролем литовец Данас Рапшис обновил рекорд чемпионатов (3.34,01). Наши пловцы Мартин Малютин и Александр Красных заняли четвертое (3.37,75) и пятое места (3.37,97) соответственно.

- У меня просто нет слов. Я впервые выступаю на этой дистанции. А это чемпионат мира. И сразу - победа и рекорд соревнований. Я невероятно счастлив, - признался Данас Рапшис.

Всего на ЧМ в 25-метровом бассейне будут разыграны 46 комплектов наград. Соревнования пройдут с 11 по 16 декабря.