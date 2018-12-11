В 2019 году надзорные органы начнут внедрять в работу системы промышленного интернета вещей, сообщили "РГ" в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По задумке, фиксировать возможные нарушения вместо людей станут "умные" приборы, которые будут в режиме онлайн передавать сведения напрямую в ведомства. Это позволит и эффективнее отслеживать нарушения, и исключить саму возможность злоупотреблений со стороны ревизоров.

- Предполагается создание платформы сбора данных промышленного интернета вещей, которая позволит перейти на дистанционный мониторинг и надзор всем региональным органам без создания самостийных решений. Информация о проверяемых субъектах будет собираться в автоматизированном режиме, а контроль станет дистанционным, - рассказал Олег Качанов, директор департамента проектов по информатизации министерства.

По его словам, несколько ведомств в пилотном режиме уже тестируют такие системы. К примеру, Росприроднадзор установил датчики выбросов в атмосферу на пяти крупных промышленных предприятиях. Результаты "пилотов" лягут в основу нормативно-правовой базы, которая обяжет оснащать "умными" приборами все потенциально опасные предприятия.

Кроме того, в 2019 году инспекторов снабдят планшетами и смартфонами со специальным программным обеспечением. Без них контролеры не смогут выйти на очную проверку. Программы проведут сверку чек-листов и уберут из них устаревшие или дублирующие друг друга пункты. По задумке чиновников, это позволит сделать так, чтобы проверки основывались только на требованиях, нарушение которых может привести к ущербу.

В следующем году инспекторов снабдят планшетами и смартфонами, без которых они не смогут выйти на проверку

Роструд, Росприроднадзор и МЧС России уже тестируют мобильные приложения для контролеров в пилотном режиме. В следующем году пользоваться мобильной версией "Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" начнут и контролеры в регионах. А для тех, кого проверяют, министерство цифрового развития обещает создать новые инструменты и интерфейсы, которые обеспечат более эффективное онлайн-взаимодействие с надзорными органами в личном кабинете на портале госуслуг.

Все решения по цифровизации работы контрольно-надзорных органов будут собраны на платформе "Цифровой инспектор". Она должна помочь инспекторам быстрее и эффективнее взаимодействовать и с теми, кого они проверяют, и друг с другом.