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11.12.2018,  
11:39
Текст:  Антон Валагин

Названа цель прилета Ту-160 в Венесуэлу

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о цели прилета в страну российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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- Пусть никто в мире не боится присутствия этих самолетов, приземлившихся на венесуэльской территории. Мы - строители мира, а не войны, - заявил министр телеканалу Telesur. В течение ближайшей недели российские бомбардировщики и самолеты ВВС Венесуэлы совершат совместные полеты над прибрежным штатом Варгас. По словам Лопеса, тренировки направлены на подготовку к защите страны "от любой возможной агрессии".

Напомним, 10 деакбря авиагруппа ВКС России из двух Ту-160, тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 и дальнемагистрального лайнера Ил-62 совершила посадку в международном аэропорту близ Каракаса. Самолеты пролетели более 10 тысяч километров над Баренцевым, Норвежским и Карибским морями, Атлантическим океаном. На отдельных участках маршрута их сопровождали истребители ВВС Норвегии, сообщили в Минобороны РФ.

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