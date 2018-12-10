Военные раскрыли подробности перелета ракетоносцев Ту-160 в Америку

В Минобороны России раскрыли подробности сверхдальнего перелета двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Латинскую Америку. Полет авиагруппы - помимо ракетоносцев в нее входили тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный лайнер Ил-62, - проходил над Баренцевым, Норвежским и Карибским морями, Атлантическим океаном. Общая протяженность маршрута составила более 10 тысяч километров.

- Перелет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, - подчеркнули в Минобороны.

На отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители F-18 ВВС Норвегии, пишет ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Самолеты приземлились в международном аэропорту близ Каракаса. Напомним, это не первый визит российских ракетоносцев в Венесуэлу. Ту-160 уже прилетали сюда в 2008 и 2013 годах.