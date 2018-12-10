Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.12.2018,  
21:27
Текст:  Антон Валагин

Военные раскрыли подробности перелета ракетоносцев Ту-160 в Америку

В Минобороны России раскрыли подробности сверхдальнего перелета двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Латинскую Америку. Полет авиагруппы - помимо ракетоносцев в нее входили тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный лайнер Ил-62, - проходил над Баренцевым, Норвежским и Карибским морями, Атлантическим океаном. Общая протяженность маршрута составила более 10 тысяч километров.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Морская авиация России получит новый патрульный самолет

- Перелет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, - подчеркнули в Минобороны.

На отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители F-18 ВВС Норвегии, пишет ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Самолеты приземлились в международном аэропорту близ Каракаса. Напомним, это не первый визит российских ракетоносцев в Венесуэлу. Ту-160 уже прилетали сюда в 2008 и 2013 годах.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Россия в первой тройке производителей и продавцов вооружения и техники 20:29
Под Астраханью увековечили Макарыча из фильма "В бой идут одни старики" 09.12.2018
Видео: летчики ВКС РФ отработали "слепую" посадку на Су-34 07.12.2018
бомбардировщики
Командир эскадрильи B-52 уволен за непристойные полеты 05.12.2018
Полет бомбардировщика на вертолете сняли на видео 02.12.2018
Ту-160
Ракетоносцы Ту-160 приземлились в 600 километрах от США 26.08.2018
Ту-160 застали истребители США врасплох 18.05.2018