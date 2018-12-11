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11.12.2018 18:00
Рубрика: Экономика

Цены проявят выдержку

Новый техрегламент на алкогольную продукцию вернет на полки магазинов качественный коньяк
Текст: Алена Узбекова
Новый техрегламент "О безопасности алкогольной продукции", принятый Советом Евразийской экономической комиссии, обеспокоил зарубежных производителей и импортеров алкоголя.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Они опасаются, что возникнут проблемы с поставкой некоторых видов продукции в Россию. Но так ли "страшен" новый технический регламент и что будет с ассортиментом алкогольных напитков в магазинах, "Российская газета" разбиралась вместе со своими экспертами.

Техрегламент устанавливает единые требования для российских производителей алкоголя и импортеров по сырью и производственным помещениям. Они, в свою очередь, прописаны в другом техрегламенте - "О безопасности пищевой продукции".

Фото: Depositphotos.com
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Что волнует импортеров? Они говорят, что при производстве за границей они не смогут гарантировать и документально подтвердить, что продукция соответствует всем российским нормам. Возникает риск запрета на ввоз некоторых напитков. Другое опасение импортеров вызывает то, что новый техрегламент меняет определение ликеро-водочных изделий, исключая из него дистилляты. То есть, опасаются они, часть продукции, которая сейчас относится к ликеро-водочной, перестает ею быть, и, следовательно, заводы, имеющие лицензию на их производство, не смогут их выпускать.

"На самом деле по новому техрегламенту все определено правильно, - отметил в беседе с "РГ" президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. - Неправильно, что коньяки в нашей стране в последние годы приравнивали к спирту, и продукцию из винограда продавали в магазинах, как водку. Регламент должен восстановить историческую справедливость, вернув коньяки и дистилляты в категорию винодельческой продукции, а ликеро-водочную выделив отдельно. Формула производства коньяка и спирта может и одна, но продукты эти совершенно разные".

Введение техрегламента на алкоголь предполагает переходный период, чтобы рынок мог адаптироваться. Ничего с полок магазинов не исчезнет

Если производитель захочет, он сможет получить еще одну лицензию - на производство коньячной продукции, добавил эксперт. "Получают же другие производители отдельные лицензии на выпуск тихого вина, игристого вина, на вина защищенного географического указания, а также защищенного наименования места происхождения", - отметил в разговоре с "РГ" Попович.

Фото: depositphotos.com
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Что касается опасений на счет исчезновения отдельных видов алкогольной продукции, то и они напрасны. "Введение любого техрегламента предполагает переходный период, чтобы рынок мог адаптироваться. Ничего с полок магазинов не исчезнет", - отметил в разговоре с "РГ" директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

На переходный период по новому техрегламенту дается 24 месяца, напомнил Леонид Попович. "Я бы скорее предположил, что импортеры в итоге от него могут только выиграть. Что касается опасений по поводу колебаний цен во время перестройки рынка, то повышение неизбежно и без техрегламента. Они повышаются от роста НДС, стоимости бензина, увеличения тарифов - есть масса факторов, которые аккумулируются в готовой продукции. Цены росли, растут и будут расти", - сказал эксперт.

Потребителям новый техрегламент на руку, так как после его принятия алкоголь должен будет соответствовать ГОСТам, а импортеры будут обязаны подстраиваться под требования безопасности товара, которые приняты в России.

Продовольствие

"Оливье" против "шубы"

Из двух традиционных в России салатов на новогоднем столе более экономичной оказалась "сельдь под шубой". За год она подорожала на 2 процента, тогда как "оливье" - на 3 процента, следует из данных Росстата.

Килограмм "шубы" обойдется примерно в 79 рублей, а "оливье" - около 103 рублей. Из других закусок сырокопченая колбаса подорожала на 4 процента и сейчас в среднем стоит по 965 рублей за килограмм. Сыр подорожал на те же 4 процента, но стоит дешевле, в среднем 500 рублей. Из десертов выгоднее всего выбрать апельсины и яблоки. За год цитрусовые подешевели на один процент, а яблоки - на 4 процента.

Подготовил Евгений Гайва

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак
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