В Москве наградили лучших союзных журналистов

За глубокое и всестороннее освещение вопросов белорусско-российского сотрудничества в статьях, интернет-блогах и телерепортажах награждены около 20 журналистов Союзного государства.

В Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов конкурса журналистского мастерства "Золотой Зубр". Журналисты двух стран, которые активно освещали в белорусских и российских массмедиа тему сотрудничества, получили дипломы в различных номинациях: "Строим вместе общий дом", "Искусство возможного", "Союзная помощь", "Не хлебом единым", "Личное мнение", "В формате социальной сети", "Наставники", "Мир в объективе фотокамеры", "Надежный помощник"...

Открывая торжественную церемонию, помощник Государственного секретаря Союзного государства и сооснователь сообщества "Друзья-Сябры" Елена Овчаренко сказала: "Должна передать вам самые теплые поздравления и самые добрые слова благодарности за вашу профессиональную работу от Государственного секретаря Союзного государства Григория Алексеевича Рапоты. Я с радостью смотрю на то, как с каждым годом пополняются ряды "Друзей-Сябров". Приятно видеть "золотые перья" Беларуси и России, знакомые лица, тех, с кем встречаемся по тому или иному поводу почти каждый месяц. Если решили быть вместе, то надо дружить, общаться, ближе и полнее узнавать страны, которые объединены в наш союз".

За серию публикаций о проблемах союзной интеграции в номинации "Надежный помощник" награждена обозреватель газеты "СОЮЗ. Беларусь-Россия" Юлия Васильева. Лауреатами также стали наши коллеги из Издательского дома "Беларусь Сегодня": Роман Рудь, редактор отдела журналистских расследований, - как лучший блогер и колумнист, и Максим Осипов, обозреватель отдела внутренней политики, - за продвижение идей и принципов Союзного государства на интернет-площадках.