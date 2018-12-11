Ограничения на поставку молочки из Беларуси постепенно снимают

Россельхознадзор постепенно снимает ограничения на поставку молочной продукции из Беларуси. С 11 мая этого года разрешены поставки в Россию 31 белорусскому предприятию на основании предоставляемых ветеринарной службой Беларуси материалов и официальных гарантий.

Запрет снимается в рамках дорожных карт, согласованных с белорусской стороной и поручений российского руководства. Россельхознадзору и Минсельхозу по итогам 32-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям, которое прошло 15 октября, было поручено согласовать с Беларусью вопросы поставки сырого и сухого молока в РФ и к 11 декабря доложить о результатах в правительство, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь службы Юлия Мелано.