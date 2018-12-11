Омбудсмен рассказала о Конституции и Всеобщей декларации прав человека

Мы отмечаем в этом году 25-летие принятия Конституции Российской Федерации и 70-летие Всеобщей декларации прав человека - эти исторические документы в корне изменили систему базовых ценностей жизни общества. Древние римляне любили повторять: "Vox pópuli vox Déi" - "Глас народа - глас Божий". Услышать его - значит точно диагностировать те социальные болезни, которые представляют наибольшую опасность для здоровья гражданского общества.

Сегодня этот "глас народа" слышат во всех регионах России. Первые специальные законодательные акты об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации появились в 1996 году в Республике Башкортостан и Саратовской области.

После принятия 26 февраля 1996 года ФКЗ № 1 "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" процесс расширения института региональных уполномоченных пошёл более активно. В 1997-1998 г.г. были приняты законы о региональных уполномоченных по правам человека ещё в 6 субъектах Российской Федерации. К 2000 году соответствующие законы имели уже 20 регионов, к 2005 - 36, к 2010 - 68. К настоящему времени уполномоченные по правам человека назначены и активно работают в 85 субъектах Российской Федерации.

По их искам были отменены многие несправедливые решения судов, пересмотрены незаконные и необоснованные решения должностных лиц, восстановлены нарушенные права человека, выплачены компенсации за причинённый моральный и имущественный вред, возвращено доброе имя невинно пострадавшим в уголовно-процессуальной сфере.

Поэтому сегодня с уверенностью можно сказать, что институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и уполномоченных в субъектах Российской Федерации доказали свою значимость и востребованность в обществе.

За время существования института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации удалось восстановить права тысяч российских граждан, внести серьёзный вклад в совершенствование законодательства о правах и свободах человека и гражданина укрепить авторитет России на международной арене.

Количество обращений граждан за это 20-летие выросло почти в 10 раз. Это означает, что люди поверили в государственный институт защиты прав и свобод и видят, что Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации действительно может помочь им в решении острых жизненных проблем. Так, за 9 месяцев 2018 года к нам поступило 27664 жалобы, что на 12,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (31472). Уменьшение количества обращений связано, в первую очередь с кропотливой работой по совершенствованию законодательства о правах и свободах человека и гражданина, в котором ключевую роль играет сотрудничество государства и гражданского общества. В результате рассмотрения как индивидуальных, так и коллективных обращений по итогам 9 месяцев 2018 года восстановлены права более 65 тыс. граждан, по 14 обращениям осуществлена защита неопределенного круга лиц.

Эффективность института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации признана и международным сообществом. В декабре 2014 года Бюро Международного Координационного Комитета национальных правозащитных институтов Совета по правам человека ООН подтвердило в отношении Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации высший аккредитационный статус "А" на период с 2014 по 2019 год. В прошлом году начался новый этап более широкого взаимодействия по линии международного сотрудничества российского Уполномоченного: вступление в Европейскую сеть Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ), создано новое правозащитное объединение объединения - Евразийский Альянс омбудсменов.

Все это стало возможным благодаря Конституции, которая за 25 лет коренным образом изменила отношение граждан к правам и свободам человека: они стали неотъемлемой частью того социального процесса, который мы именуем "строительством гражданского общества".