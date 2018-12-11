Омбудсмен рассказала о Конституции и Всеобщей декларации прав человека

Сегодня этот "глас народа" слышат во всех регионах России. Первые специальные законодательные акты об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации появились в 1996 году в Республике Башкортостан и Саратовской области.
После принятия 26 февраля 1996 года ФКЗ № 1 "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" процесс расширения института региональных уполномоченных пошёл более активно. В 1997-1998 г.г. были приняты законы о региональных уполномоченных по правам человека ещё в 6 субъектах Российской Федерации. К 2000 году соответствующие законы имели уже 20 регионов, к 2005 - 36, к 2010 - 68. К настоящему времени уполномоченные по правам человека назначены и активно работают в 85 субъектах Российской Федерации.
По их искам были отменены многие несправедливые решения судов, пересмотрены незаконные и необоснованные решения должностных лиц, восстановлены нарушенные права человека, выплачены компенсации за причинённый моральный и имущественный вред, возвращено доброе имя невинно пострадавшим в уголовно-процессуальной сфере.
Поэтому сегодня с уверенностью можно сказать, что институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и уполномоченных в субъектах Российской Федерации доказали свою значимость и востребованность в обществе.
За время существования института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации удалось восстановить права тысяч российских граждан, внести серьёзный вклад в совершенствование законодательства о правах и свободах человека и гражданина укрепить авторитет России на международной арене.
Количество обращений граждан за это 20-летие выросло почти в 10 раз. Это означает, что люди поверили в государственный институт защиты прав и свобод и видят, что Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации действительно может помочь им в решении острых жизненных проблем. Так, за 9 месяцев 2018 года к нам поступило 27664 жалобы, что на 12,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (31472). Уменьшение количества обращений связано, в первую очередь с кропотливой работой по совершенствованию законодательства о правах и свободах человека и гражданина, в котором ключевую роль играет сотрудничество государства и гражданского общества. В результате рассмотрения как индивидуальных, так и коллективных обращений по итогам 9 месяцев 2018 года восстановлены права более 65 тыс. граждан, по 14 обращениям осуществлена защита неопределенного круга лиц.
Эффективность института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации признана и международным сообществом. В декабре 2014 года Бюро Международного Координационного Комитета национальных правозащитных институтов Совета по правам человека ООН подтвердило в отношении Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации высший аккредитационный статус "А" на период с 2014 по 2019 год. В прошлом году начался новый этап более широкого взаимодействия по линии международного сотрудничества российского Уполномоченного: вступление в Европейскую сеть Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ), создано новое правозащитное объединение объединения - Евразийский Альянс омбудсменов.
Все это стало возможным благодаря Конституции, которая за 25 лет коренным образом изменила отношение граждан к правам и свободам человека: они стали неотъемлемой частью того социального процесса, который мы именуем "строительством гражданского общества".