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11.12.2018 16:00
Рубрика: Общество

Опрос: Что вы думаете о юбилеях

Текст: Татьяна Владыкина

12 декабря 1958 года в СССР вышло постановление ЦК КПСС "О наведении порядка в праздновании юбилеев".

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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В документе отмечается, что "за последнее время допускаются многочисленные факты проведения юбилеев предприятий, учреждений, обществ, учебных заведений и отдельных лиц в произвольные сроки и часто независимо от заслуг юбиляров перед государством и народом. Нередко юбилейные даты определяются вообще неправильно. Для того, например, чтобы отметить юбилей некоторых заново построенных за годы Советской власти крупных предприятий, срок их существования искусственно увеличивается за счет добавления истории небольших мастерских, на месте которых позднее возникло то или иное крупное предприятие. Таким путем необоснованно и произвольно устанавливаются всякого рода юбилейные даты".

Общество Соцсфера Социология
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