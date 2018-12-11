Опрос: Украинцы усомнились в пользе от разрыва Договора о дружбе с РФ

Жители Украины усомнились в пользе от решения властей страны разорвать Договор о дружбе с Россией. Таковы результаты опроса, проведенного украинским телеканалом NewsOne. Респондентам предлагалось ответить, какой из стран прекращение действия этого документа принесет пользу.

Лишь семь процентов из примерно 10 тысяч украинцев, позвонивших в студию, посчитали, что разрыв договора пойдет на благо их стране.

Ранее власти Украины обнародовали текст закона о разрыве Договора о дружбе с Россией. Положения документа опубликованы в вестнике Верховной рады "Голос Украины".

В законе утверждается, что прекращение действия договора "освобождает Украину от каких-либо обязанностей по его исполнению и не влияет на права, обязанности и правовое положение Украины, которые возникли в результате исполнения договора до прекращения срока его действия". Уточняется, что действие договора будет прекращено с 1 апреля 2019 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве был подписан Россией и Украиной в 1997 году сроком на 10 лет. Документ предусматривал возможность автоматической пролонгации в том случае, если обе стороны не возражают против этого.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что такое решение Киева "вряд ли можно расценивать как шаг в интересах украинцев - тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что". Он назвал выход Украины из договора "опрометчивым" и "вызывающим сожаление".