Опубликованы кейсы для цифровой трансформации регионов

Регионы в рамках цифровой трансформации пока в большей степени тиражируют решения, не требующие бюджетного финансирования, либо те, которые можно реализовать в рамках частно-государственного партнерства. Это позволяет в условиях ограниченных ресурсов запустить одновременно несколько цифровых проектов, рассказал "РГ" директор по региональной политике АНО "Цифровая экономика" Александр Зорин.

Сегодня была опубликована дополненная база эффективных бизнес-решений для цифровой трансформации регионов. На сайте data-economy.ru теперь доступны более 70 кейсов для 17 отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.

В обновленную базу вошли решения в сфере экономики и финансов, позволяющие повысить эффективность управления пространственным и социально-экономическим развитием региона, а также оптимизировать бюджетные расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

В сфере транспорта - кейсы, которые повышают эффективность управления городским парковочным пространством, безопасность организации дорожного движения, качество транспортного обслуживания населения в районах.

Недостаток типовых и адаптированных решений по внедрению проектов цифровизации с учетом региональной специфики назывался в числе основных препятствий для цифровой трансформации регионов. Такой результат в ходе анкетирования госслужащих получил Институт развития интернета (ИРИ).