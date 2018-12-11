Основатель казачьего поп-арта Максим Ильинов представит в Минске выставку своих картин

Экспозиция откроется 14 декабря в рамках Дней казачьей культуры. Одну из картин под названием "Зубр" донской художник Максим Ильинов посвятил Беловежской Пуще.

- Я уверен, что формируют действительность художники и архитекторы, а формулируют поэты. Они могут изменить характер народа и характер страны, а потому национальные культуры должны развиваться. Картины - это мои танки, корабли и самолеты, та база, которая подкрепляет слова, - говорит Максим.

В Ростове-на-Дону снег и слякоть. А дома у Максима - красота. Весь дом как казачьи джунгли. Крутобедрая станичница с коромыслом, украшенным кристаллами Сваровски, казак и английская королева, нахаленок, Пушкин с бокалом Цимлянского шампанского, которое производят на Дону. Одна из картин - киборг в казачьей шапке и с чубом - "Атаманатор". Одной из изюминок экспозиции станет картина "Зубр", которая будет выставляться впервые.

- Зубр - один из символов Беларуси. Могучий, где-то даже магический персонаж. Властелин леса. Кстати, в горах Архыза я как-то видел зубра живьем на водопое. Мы посмотрели друг другу в глаза, я отметил, что они у него очень даже разумные, трезвые и лучше уйти с тропы. На­деюсь, он оценил этот жест, по крайней мере, ничего плохого мне зубр не сделал. Картину думаю подарить белорусам, а взамен попрошу их художников нарисовать коня и подарить Ростову, когда приедут к нам в гости, - смеется Максим.

Заграничные киношники, снимавшие накануне ЧМ-2018 города, принимавшие футбольные матчи, в Ростове сняли сюжет о Максиме Ильинове. Признались, что его картины - это наиболее яркое и веселое, что они увидели в донской столице.

- В мире глобальных технологий все самобытное вызывает особый интерес. Люди не хотят сливаться в единую, безликую массу, и поэтому поиск корней становится очень ценным. При этом важно улавливать тренды, быть современными. Как совместить традицию и модерн? Первую попытку я сделал как музыкант. Основал группу "Атаманский дворец" - мы смешивали традиционные казачьи песни и типичный рэп-речитатив. И картины в стиле "Казачий поп-арт" созданы по похожему принципу, - рассказывает Максим.

В Беларусь донского художника и музыканта приглашают уже второй раз. На фестивале "Казачья Вечеря", который состоялся в культурно-деловом центре "Дом Москвы в Минске" в декабре прошлого года, казачий поп-арт произвел фурор, и прежде всего тем, что сломал привычные стереотипы. Максима даже попросили прочитать лекцию о своем творчестве, и художник предложил и в Беларуси придумать масштабный проект, где бы пересекались современность и национальные народные мотивы.

- В Ростове мы начали развивать целую арт-индустрию по казачьим мотивам, - делится художник. - Изготавливаем принты на майках и делаем обувь с казачьим поп-артом. В соцсетях я опубликовал фотографии, как выглядели бы городские автобусы, такси и самолеты, если их украсить моими картинами. Мы отсылали эскизы в городскую администрацию, там сказали, что идея приятная, десяток автобусов точно можно было бы расклеить донскими осетрами и карпами. А вот для аэропорта Платов уже печатают багажные бирки, на которых будет изображен мой "Казачонок с самолетиком".

Кстати, в Беларусь из донской столицы отправляется целая делегация. Ростовчане расскажут об опыте проведения народных спортивных игр казаков "Шермиции" и проведут мастер-классы по владению шашкой и стрельбе из лука.

- С нетерпением ждем встречи с белорусскими художниками и творческими группами, - говорит Максим Ильинов.