Парламентариев лишат постов за лоббизм

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности парламентариев, которые не предотвратили конфликт интересов.

Антикоррупционное законодательство предписывает депутатам и сенаторам уведомлять парламент о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Личная заинтересованность, о которой идет речь, может строиться на основании родственных, имущественных, корпоративных отношений, при которой исполнение парламентских полномочий позволяет депутату или сенатору извлечь выгоду.

В соответствии с поправками, нарушители смогут получить предупреждение или быть освобождены от руководящей и иной должности в Совфеде или Госдуме.

При этом прекращения депутатских или сенаторских полномочий законопроект не предусматривает.

Другие должностные лица органов госвласти уже подлежат наказанию за такое нарушение - в частности, увольнению или выговору. А парламентарии до сих пор ответственности не несли.

Подходы и стандарты антикоррупционного поведения должны быть едины, уверена один из авторов, глава профильного комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. По ее словам, инициатива была разработана в соответствии с планом противодействия коррупции до 2020 года. Разработать поправки поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Под действие законопроекта подпадают, в частности, получение законодателями подарков, которые не были переданы в федеральную собственность, поездки за счет третьих лиц, за исключением командировок, а также разглашение конфиденциальных данных, полученных в ходе работы.

Глава нижней палаты считает актуальным принятие закона, направленного на борьбу с конфликтом интересов, о чем заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

- Это может быть связано с направлением депутатских запросов в поддержку бизнеса родственника. Планируется, что те, кто будет в этом замечен, должны отстранятся от должности председателя комитета, заместителя и ряд руководящих должностей в Госдуме, - заявил Володин.

- Есть запрос общества на то, чтобы власть начинала с себя, и нам нужно следовать этому, - отметил он.