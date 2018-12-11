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11.12.2018 15:20
Рубрика: Власть

Парламентариев лишат постов за лоббизм

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности парламентариев, которые не предотвратили конфликт интересов.

Антикоррупционное законодательство предписывает депутатам и сенаторам уведомлять парламент о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Личная заинтересованность, о которой идет речь, может строиться на основании родственных, имущественных, корпоративных отношений, при которой исполнение парламентских полномочий позволяет депутату или сенатору извлечь выгоду.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В соответствии с поправками, нарушители смогут получить предупреждение или быть освобождены от руководящей и иной должности в Совфеде или Госдуме.

При этом прекращения депутатских или сенаторских полномочий законопроект не предусматривает.

Другие должностные лица органов госвласти уже подлежат наказанию за такое нарушение - в частности, увольнению или выговору. А парламентарии до сих пор ответственности не несли.

Подходы и стандарты антикоррупционного поведения должны быть едины, уверена один из авторов, глава профильного комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. По ее словам, инициатива была разработана в соответствии с планом противодействия коррупции до 2020 года. Разработать поправки поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Под действие законопроекта подпадают, в частности, получение законодателями подарков, которые не были переданы в федеральную собственность, поездки за счет третьих лиц, за исключением командировок, а также разглашение конфиденциальных данных, полученных в ходе работы.

Глава нижней палаты считает актуальным принятие закона, направленного на борьбу с конфликтом интересов, о чем заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

- Это может быть связано с направлением депутатских запросов в поддержку бизнеса родственника. Планируется, что те, кто будет в этом замечен, должны отстранятся от должности председателя комитета, заместителя и ряд руководящих должностей в Госдуме, - заявил Володин.

- Есть запрос общества на то, чтобы власть начинала с себя, и нам нужно следовать этому, - отметил он.

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