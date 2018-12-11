Пенсионный фонд может сменить свой статус

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила минтруду и внебюджетным фондам (Пенсионному, социального страхования и обязательного медицинского страхования) подготовить концептуальные предложения по организационно-правовой форме этих фондов. Внести их в правительство планируется в первом квартале 2019 года. Об этом вице-премьер сказала на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Обсуждение статуса фондов, идущее не первый год, активизировалось в связи с тем, что минфин начал формулировать новую редакцию Бюджетного кодекса, и из нее исчезла глава, посвященная принятию бюджета этих фондов. Как пояснила Голикова, в Федерации независимых профсоюзов и РСПП увидели в этом угрозу стабильности системы обязательного социального страхования. Однако никто, по ее словам, не планирует менять страховую природу государственных фондов. Все они работают на одной законодательной основе, для них нужен единый подход.

Как ранее сообщалось, ПФР может быть преобразован в публично-правовую компанию, что позволило бы, к примеру, наращивать резервы и инвестировать их. Все сходятся, что нужно как минимум расставить точки над "i" в вопросах, кому принадлежат деньги в фондах - государству, профсоюзам или работодателям, кто и как ими должен управлять. Сейчас стороны склоняются к тому, что управление фондами должно быть трехсторонним.