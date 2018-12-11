Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази

У Владимира Путина вполне могла быть "корочка" Штази; ведь КГБ был для немецкой разведки партнерской службой.

Предложив адресовать соответствующий вопрос в Службу внешней разведки, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков все же предположил: "Как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ, и Штази были партнерскими службами. Поэтому, наверное, нельзя исключать такого обмена удостоверениями".

Напомним, что немецкая газета "Бильд" сообщила, что в архивах министерства госбезопасности ГДР в Дрездене есть удостоверение на имя Путина.