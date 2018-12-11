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11.12.2018 12:34
Рубрика: Власть

Песков жестко ответил Помпео

Текст: Кира Латухина

Высказывания госсекретаря США Майкла Помпео о российских ракетоносцах Ту-160, отправившихся в Венесуэлу, в Кремле сочли неуместными.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Василий Александров/ТАСС
Названа цель прилета Ту-160 в Венесуэлу

"Конечно, это весьма недипломатично", - отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением", - добавил он.

Песков не исключил, что со временем и Дональд Трамп даст оценку таким репликам.

Москва категорически не согласна с обвинениями, которые Помпео выдвинул в части якобы "разбазаривания государственных средств".

"Делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, тоже, наверное, не совсем уместно", - сказал представитель Кремля.

Тем не менее, Россия по-прежнему настроена на поиск конструктивных отношений и рассчитывает на взаимность Вашингтона.

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