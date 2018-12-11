Премьер Тереза Мэй готовится к посвященному "брекзиту" саммиту Евросоюза, перелетая из одной европейской столицы в другую. А зарубежные дипломаты докладывают в свои столицы: британская политическая жизнь погружается в хаос, а в стране нет настоящего лидера.

Мэй отправилась в европейское турне, единственный смысл которого - создать видимость деятельности. Во вторник в нижней палате парламента должно было состояться голосование по "постразводному" соглашению с Евросоюзом, которое изначально было обречено на провал. Премьер перенесла голосование на неопределенный срок и, поскольку теперь от нее ждут каких-то действий, оправдывающих этот перенос, объявила о серии консультаций в европейских столицах. Но пространства для маневра у главы кабинета нет и быть не может. В качестве подтверждения патовой ситуации Жан-Клод Юнкер, встречу с которым Мэй запланировала на вечер среды, после переговоров с премьером Нидерландов Марком Рютте и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, еще с утра повторил "мантру" последних недель: "Соглашение, к которому пришли переговорщики Лондона и Брюсселя и которое утвердили лидеры 27 стран - членов ЕС, - единственно возможное, и изменений в нем не будет".