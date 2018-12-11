Тринадцатиминутное видеообращение президента Эмманюэля Макрона французы ждали с большим нетерпением, что понятно. Страна охвачена невиданным по силе и масштабам кризисом, вызванным массовыми выступлениями "желтых жилетов". Поэтому от слов главы Пятой республики зависело, в каком направлении будут дальше развиваться события. Нынешний хозяин Елисейского дворца признал: гнев французов "вполне справедлив" и, посыпав голову толикой пепла, мол, некоторые его не сильно корректные высказывания в адрес соотечественников могли "нанести им рану", взял на себя часть ответственности за сложившуюся ситуацию. Естественно, осудил насилие, которое было допущено в ходе недавних манифестаций, назвав его недопустимым, а также объявил о намерении ввести в стране, как он подчеркнул, "чрезвычайное экономическое и социальное положение".

Однако главной частью его выступления стало изложение мер, которые, по его расчетам, должны снизить социальное напряжение в стране и проложить путь к выходу из кризиса. Наиболее сильной из них стало обещание повысить минимальную заработную плату (SMIC по-местному) на 100 евро уже с 1 января 2019 года.

Далее Макрон объявил об отмене всех налоговых сборов со сверхурочных рабочих часов.

Эта мера уже существовала, но во времена президента-социалиста Франсуа Олланда была отменена. Эмманюэль Макрон также сделал жест в сторону пенсионеров, явно помятуя об их электоральном потенциале, и заморозил намеченное на будущий год повышение их отчислений в фонд социального страхования. Помимо этого он намерен нажать на работодателей, чтобы те выплатили персоналу к Рождеству премии, которые не будут облагать налогами.

Впишется ли Франция в Пакт стабильности ЕС?

То, что все эти шаги носят вынужденный характер и могут осложнить государственные финансы, не вызывает сомнений, о чем уже заявил министр экономики Брюно Ле Мэр. Ведь как подсчитал его коллега, госсекретарь Оливье Дюссо, конкретно отвечающий за бюджетную политику страны, заявленные экономические меры прижатого к стенке Макрона обойдутся государству в 8-10 миллиардов евро. Правда, в комиссии Национального собрания по социальным вопросам склоняются к сумме в полтора раза больше - 15 миллиардов евро. Значит ли это, что Франция окажется, как и соседняя Италия, под тяжелой пятой Еврокомиссии, которая с пристрастием следит за тем, чтобы дефицит бюджета стран - членов ЕС не выходил за пределы 3 процентов от ВВП? В принципе, такая угроза существует. Однако еще в прошлом году французам удалось снизить дефицит бюджета до 2,6 процента, что создает властям определенный "запас прочности". Вопрос лишь в том, надолго ли его хватит?

Устроят ли "желтые жилеты" новую "черную субботу"?

Скорее всего, да. Такова логика любого бунта, в том числе "желтых жилетов": на какие бы уступки ни пошел Макрон, им все равно будет мало. Предложи президент нынешний пакет плюс отказ от "экологического налога" пару недель назад, на протестах была бы поставлена точка. Но в Елисейском дворце думали, что французы пошумят-пошумят и успокоятся, как уже было не раз в прошлом. И по-крупному просчитались. Поэтому многие неформалы, дни и ночи проводящие в пикетах на дорожных развязках, в палатках и успевшие ожесточиться, посчитали макроновские инициативы явно недостаточными. Хотя справедливости ради стоит отметить, что прибавка в 100 евро к минимальной зарплате - ход сильный и затрагивает огромную массу французских работяг - около двух миллионов, а это, считай, каждый девятый из активного населения и чуть ли не половина "желтых жилетов".

На какие бы уступки сегодня ни пошел Макрон, протестующим все равно будет мало

Однако те закусили удила и хотят большего: 300, а лучше 400 евро сверху. В целом, заметим, требования "желтожилетных" были куда более многообразными и социально ориентированными. К примеру, хотели вернуть налог на богатые состояния, а Макрон им в этом отказал. Да и об изменениях в системе выборов в парламент ни слова не проронил. Поэтому один из видных представителей неформалов, Эрик Дрюэ, назвал президентские предложения "пустячками", исходящими от человека, "который презирает нас с самого начала", а поэтому, мол, всем единомышленникам говорит: "До встречи в субботу".

Тем не менее более умеренными неформалами макроновский спич был воспринят с пониманием. Так, Жаклин Муро, стоявшая у истоков самостийного движения, полагает, что "президент осознал" всю остроту положения и сделал "шаги к разрешению конфликта". Прислушаются ли к ней? Вот в чем вопрос.

Что такое общественный договор?

Многие французы обратили внимание на ту часть выступления Эмманюэля Макрона, в которой тот сделал акцент на необходимости создать основу для "нового общественного договора (или контракта) с нацией". Под этим понимается управление страной как республикой с привлечением граждан и, что крайне важно, с учетом их интересов, в частности что касается распределения богатств страны. Заметим, что этот контракт при последних нескольких президентах был нарушен, а особенно при нынешнем. Сверху спускались указания, а французы, порой сопротивляясь, должны были им подчиняться. Этот технократический стиль, конечно же, обставленный соответствующими технологиями, проявился при реформе Трудового кодекса, статуса Национальной железнодорожной компании SNCF. Французскую глубинку также возмутило повышение скоростного лимита на департаментских и прочих местных дорогах с 80 до 90 км/час, где в отличие от больших городов с развитой сетью общественного транспорта без автомобиля как без рук - съездить в супермаркет, отвезти ребенка к врачу - это все километры и километры. Не пошли навстречу, озлобили людей.

Теперь Эмманюэлю, осознавшему всю опасность ситуации, придется спуститься с "елисейских облаков" на землю, в департаменты и регионы, чтобы там с мэрами городков и селений, представителями общественности, с "желтыми жилетами" постараться возродить те связи, которые с прошлого века, да и раньше (идея принадлежит Жан-Жаку Руссо) пронизывали французское общество.

В своем обращении Эмманюэль Макрон заявил о том, что страна "переживает исторический период". Чем он обернется сейчас, здесь не берутся предсказывать даже самые опытные знатоки Франции.

Чего требуют "желтые жилеты"

- Повысить минимальную зарплату, пенсии и прожиточный минимум на 40%.

- Создать доступное жилье (не менее 5 миллионов зданий), чтобы не осталось бездомных.

- Переписать конституцию Франции, в которой вся власть принадлежала бы народу.

- Выйти из Евросоюза. Немедленно вернуть Франции политический и экономический суверенитет. Вернуть собственную валюту.

- Выйти из НАТО. Перестать участвовать в войнах.

- Остановить миграционный кризис во Франции. У страны нет денег на содержание приезжих.

- Убрать камеры с дорог. Они не борются с ДТП, а по факту являются дополнительным налогом.

- Убрать идеологическую составляющую из образования. Кардинально пересмотреть систему обучения.

- Гарантировать гражданские свободы. Государство не должно вмешиваться в семейные дела, в образование и здравоохранение.

- Фармацевтические компании не должны влиять на систему здравоохранения.