Полиция Абу-Даби пересела на верблюдов

Полиция эмирата Абу-Даби объявила о создании специальных патрулей на верблюдах. По словам главнокомандующего местной полицией Мухаммеда аль-Румейси, этот шаг направлен не только на обеспечение безопасности, но и на сохранение эмиратских традиций.

Аль-Румейси сообщил также, что сотрудники органов правопорядка обучены по самым высоким стандартам, чтобы "выполнять свой долг по предотвращению преступлений и общению с публикой", - цитирует РИА Новости, ссылаясь на эмиратское издание Gulf News.

Уточняется, что теперь полицейские патрули на верблюдах можно будет встретить не только в пустынной местности, но и в городах.