Полиция Страсбурга не смогла задержать ранившего 6 человек стрелка

Неизвестный злоумышленник, устроивший стрельбу во французском Страсбурге, до сих пор не задержан, сообщает местный телеканал BFMTV. Между тем, число пострадавших от его рук продолжает расти.

По разным данным, речь идет о как минимум шести раненых, хотя некоторые источники говорят и о девяти. Еще один человек погиб.

"По первому подсчету префектуры один человек погиб, шесть человек ранены", - передает РИА Новости сообщение местных властей.

В больницах города активирован т.н. "белый план".

"Белый план" активирован в клиниках Страсбурга, подтвердили нам в больнице города. Напомним, что "белый план" - чрезвычайная мера спасательных служб, которую применяют в случае терактов, эпидемий и натуральных катастроф", - уточняет местное издание France Info.