Полиция Страсбурга не смогла задержать ранившего 6 человек стрелка

По разным данным, речь идет о как минимум шести раненых, хотя некоторые источники говорят и о девяти. Еще один человек погиб.
"По первому подсчету префектуры один человек погиб, шесть человек ранены", - передает РИА Новости сообщение местных властей.
В больницах города активирован т.н. "белый план".
"Белый план" активирован в клиниках Страсбурга, подтвердили нам в больнице города. Напомним, что "белый план" - чрезвычайная мера спасательных служб, которую применяют в случае терактов, эпидемий и натуральных катастроф", - уточняет местное издание France Info.
#BREAKING | Multiple shots have been fired near a Christmas Market in central #Strasbourg France in possible attack. Footage shows panic and at least one victim on the street. There are conflicting reports— NOW News (@NOWNews18) December 11, 2018
Gunman/men fled the scene. pic.twitter.com/0NbTUNCo3U